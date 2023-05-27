Финалистки конкурса "Мисс Алматы- 2023" провели субботник в горах Алматы

Сменив роскошные платья и переодевшись в спортивный костюм, девушки вооружились перчатками, полиэтиленовыми пакетами и отправились наводить порядок в ущелье Алма-Арасан. О том, как прошла городская экологическая акция, в материале Zakon.kz.

Подобные акции комитет городского конкурса "Мисс Алматы" организовывают ежегодно. Так в прошлом году участницы собирали мусор близ высокогорного курорта Шымбулак. Сегодня традиционную акцию было решено провести в ущелье Алма-Арасан. Но перед тем, как приступить к сбору мусора с девушками провели инструктаж и только после участницы принялись собирать оставленные после отдыхающих пластиковые бутылки, стаканчики из-под кофе и полиэтиленовые пакеты.

Фото: Zakon.kz

Помимо сбора мусора девушки не забывали периодически фотографироваться на фоне могущественных гор и тут же публиковать снимки в соцсетях. Участницы экологической акции настолько увлеклись, что не заметили, как добрались до водопада "Девичье слезы". Откуда открывается незабываемый вид.

Фото: Zakon.kz

Участницы отмечают, что не ожидали увидеть в горах Алматы столько бытового мусора. Девушки даже подумали, что привезенных ими пакетов для сбора пластика и стекла просто не хватит. Но организаторы к акции подготовились основательно и запаслись необходимым количеством мешков.

Фото: Zakon.kz

Председатель организационного комитета конкурса "Мисс Алматы - 2023" Совет Сеитов отметил, подобные акции дают уникальную возможность проверить, как участницы конкурса красоты поведут себя в нестандартной ситуации. Ведь здесь оценивали не красоту, а умение работать в команде и приносить пользу не только себе, но и окружающей природе.

Фото: Zakon.kz

"Эти акции раскрывают человека. Показывают его с другой стороны. Девушка, которая станет победительницей конкурса, должна обладать не только красотой, быть талантливой и эрудированной. Она должна любить свой край, относиться к нему бережно и уважением. Подобные мероприятия воспитывают в девушках эти качества. Плюс ко всему, мы делаем полезное дело для нашего родного города.", – рассказал Совет Сеитов.

Фото: Zakon.kz

К слову, участницы конкурса не раздумывая поддержали экологическую акцию. Поскольку знают, какой урон ежегодно природе наносят нерадивые отдыхающие. И лишь единицы из них после от активного отдыха забирают с собой в город весь бытовой мусор.

"Я коренная алматинка. Я люблю свой город и места, которые его окружают. Для меня природа, которую мы видим – это и есть самая настоящая красота, а любую красоту нужно поддерживать, ухаживать за ней. Эти мероприятия нужны для того, что бы мы все жили в красоте и чистоте. Так же всегда нужно помнить: чисто не там где убирают, а там, где не мусорят", –"Мисс Алматы 2022" Томирис Заир.

Фото: Zakon.kz

За время экологической акции девушки несколько раз останавливались на привал. Стоит отметить, что участницы конкурса пытались скрыть усталость перед оргкомитетом и продолжали усиленно собирать мусор. Уже в конце мероприятия финалистки попросили организаторов проводить подобные выезды на природу еще регулярнее. Поскольку конкурсантки смогли не только подышать свежим горым воздухом, но и подружится друг с другом.

Фото: Zakon.kz

"Мисс Алматы" – это региональный конкурс, который проходит уже 30 лет. В этом году на участие в конкурсе было подано больше 200 заявок от девушек. В финал попало только 20 участниц. На данный момент за звание самой красивой девушки Алматы соревнуются 14 конкурсанток. Впереди их ждет еще несколько промежуточных туров. Итоги конкурса оргкомитете подведет уже в августе этого года.