Гастроэнтеролог назвала безопасную порцию клубники
Клубника богата огромным количеством витаминов, однако ее чрезмерное употребление может негативно повлиять на организм. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, пишет "Газета.Ru".
Она рассказала, что клубника на 90% состоит из воды, при этом в ней очень много витаминов и мало сахара. Также эта ягода способствует нормализации уровня сахара в крови и способствует нормальной работе нервной системы.
"Оптимальная суточная доза клубники для взрослого человека - 200-250 г, ее превышение грозит расстройством ЖКТ. Кроме того, клубника - сильный аллерген, поэтому стоит очень аккуратно вводить ее в питание ребенка, наблюдая за реакцией. С осторожностью стоит включать ее в свой рацион людям с гастритом и язвенной болезнью". Гастроэнтеролог Екатерина Кашух
Соблюдение рекомендуемого размера порции может принести множество преимуществ: клубника богата клетчаткой, пектином, витаминами В, С, А, РР, железом и калием.
Содержание фтора и кальция в этом фрукте способствует укреплению костей, а марганец положительно влияет на углеводный обмен. Кроме того, содержание калия в клубнике способствует уменьшению отеков и профилактике заболеваний почек и мочевыводящих путей.
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