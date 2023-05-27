Гастроэнтеролог назвала безопасную порцию клубники

Врач-гастроэнтеролог рекомендовала съедать не более 250 г клубники в день, сообщает Zakon.kz.

Клубника богата огромным количеством витаминов, однако ее чрезмерное употребление может негативно повлиять на организм. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, пишет "Газета.Ru".

Она рассказала, что клубника на 90% состоит из воды, при этом в ней очень много витаминов и мало сахара. Также эта ягода способствует нормализации уровня сахара в крови и способствует нормальной работе нервной системы.

"Оптимальная суточная доза клубники для взрослого человека - 200-250 г, ее превышение грозит расстройством ЖКТ. Кроме того, клубника - сильный аллерген, поэтому стоит очень аккуратно вводить ее в питание ребенка, наблюдая за реакцией. С осторожностью стоит включать ее в свой рацион людям с гастритом и язвенной болезнью". Гастроэнтеролог Екатерина Кашух

Соблюдение рекомендуемого размера порции может принести множество преимуществ: клубника богата клетчаткой, пектином, витаминами В, С, А, РР, железом и калием.



Содержание фтора и кальция в этом фрукте способствует укреплению костей, а марганец положительно влияет на углеводный обмен. Кроме того, содержание калия в клубнике способствует уменьшению отеков и профилактике заболеваний почек и мочевыводящих путей.