Гастроэнтеролог назвала самые безопасные каши для желудка

Российский врач-гастроэнтеролог Александра Алисова перечислила полезные для здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) каши, сообщает Zakon.kz.

"Для здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) особенно полезны некоторые каши. Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и некоторые люди могут испытывать непереносимость к определенным продуктам. Поэтому рекомендуется обращаться к врачу или диетологу перед внесением значительных изменений в рацион питания", - отметила Алисова в беседе с МедикФорум.

Итак, каши:

Рисовая каша

Рисовая каша легко усваивается и хорошо переносится организмом. Она богата углеводами, что обеспечивает энергию, и не содержит глютена, что делает ее хорошим выбором для людей с непереносимостью глютена или чувствительными ЖКТ.



Гречневая каша

Гречневая каша содержит много клетчатки, что способствует нормальной работе ЖКТ, и богата белком, что помогает восстановлению тканей и поддержанию мышечной массы.

Кукурузная каша

Кукурузная каша содержит большое количество клетчатки, что способствует нормальной перистальтике кишечника, и является хорошим источником витаминов группы В.

Перловая каша

Перловая каша имеет низкий гликемический индекс, что значит, что она усваивается медленно и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

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