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Ситуация в Украине: ВСУ готовы начать контрнаступление, ЕС заморозил €24,1 млрд российских активов

Ситуация в Украине 27 мая Фото: mil.gov.ua
Страны НАТО не сумели предоставить Украине четкий график интеграции в альянс, в Германии начали обучать около 400 украинских военных управлению американскими танками M1 Abrams, сообщает Zakon.kz.
  • Зерновая сделка еще не возобновила полноценную работу после приостановки ее Россией, заявили в ООН, сообщает Reuters
  • Москва готова в считанные дни запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, но Киев почти год препятствует этому под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.
  • Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал отказ Киева от стремления в Евросоюз и признание русского языка государственным требованиями для урегулирования конфликта.
  • Немедленный вывод российских войск из Украины, признание суверенитета постсоветских стран, "выдача военных преступников и авторов войны", создание демилитаризованной зоны на территории России и сокращение числа ракет повышенной дальности – советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о требованиях Украины для урегулирования конфликта.
  • Пекин будет укреплять диалог и с Москвой, и с Киевом для преодоления кризиса и установления мира, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
  • Президент США Джо Байден заявил, что относится "крайне негативно" к перемещению российского ядерного оружия в Беларусь.
  • Афины хотят, чтобы Киев убрал ряд греческих компаний из своего списка прежде, чем они одобрят 11-й пакет санкций ЕС в отношении России, сообщает Politico.
  • Глава МИД России Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством. Таким образом он ответил на заявление украинской разведки о том, что президент России Владимир Путин является "целью номер один".
  • В Германии начали обучать около 400 украинских военных управлению американскими танками M1 Abrams, пишет New York Times.
  • Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг сообщения о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в регион.
  • В Евросоюзе заморозили 24,1 миллиарда евро из активов россиян. Всего под санкции попали 205 российских компаний и 1473 бизнесмена, пишет немецкое издание Welt am Sonntag.
  • Страны НАТО не сумели договориться по поводу предоставления Украине четкого графика интеграции в альянс, сообщает итальянское агентство ANSA.
  • Украинские военные готовы начать контрнаступление в любой момент, однако никакие даты заранее анонсировать командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не планирует, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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