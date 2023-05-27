Ситуация в Украине: ВСУ готовы начать контрнаступление, ЕС заморозил €24,1 млрд российских активов

Фото: mil.gov.ua

Страны НАТО не сумели предоставить Украине четкий график интеграции в альянс, в Германии начали обучать около 400 украинских военных управлению американскими танками M1 Abrams, сообщает Zakon.kz.

Зерновая сделка еще не возобновила полноценную работу после приостановки ее Россией, заявили в ООН, сообщает Reuters

Москва готова в считанные дни запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, но Киев почти год препятствует этому под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал отказ Киева от стремления в Евросоюз и признание русского языка государственным требованиями для урегулирования конфликта.

Немедленный вывод российских войск из Украины, признание суверенитета постсоветских стран, "выдача военных преступников и авторов войны", создание демилитаризованной зоны на территории России и сокращение числа ракет повышенной дальности – советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о требованиях Украины для урегулирования конфликта.

Пекин будет укреплять диалог и с Москвой, и с Киевом для преодоления кризиса и установления мира, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

Президент США Джо Байден заявил, что относится "крайне негативно" к перемещению российского ядерного оружия в Беларусь.

Афины хотят, чтобы Киев убрал ряд греческих компаний из своего списка прежде, чем они одобрят 11-й пакет санкций ЕС в отношении России, сообщает Politico.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством. Таким образом он ответил на заявление украинской разведки о том, что президент России Владимир Путин является "целью номер один".

В Германии начали обучать около 400 украинских военных управлению американскими танками M1 Abrams, пишет New York Times.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг сообщения о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в регион.

В Евросоюзе заморозили 24,1 миллиарда евро из активов россиян. Всего под санкции попали 205 российских компаний и 1473 бизнесмена, пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

Страны НАТО не сумели договориться по поводу предоставления Украине четкого графика интеграции в альянс, сообщает итальянское агентство ANSA.

Украинские военные готовы начать контрнаступление в любой момент, однако никакие даты заранее анонсировать командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не планирует, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Читайте также Китайский стример умер в прямом эфире, распивая алкоголь

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