Высокий уровень загрязнения воздуха выявлен в пяти городах

Повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе пяти городов обнаружили синоптики 28 мая, сообщает Zakon.kz.

По сообщению синоптиков Казгидромета, в воскресенье особо грязный воздух будет в пяти городах страны. Неблагоприятные метеорологические условия ожидают жителей Атырау, Актобе, Актау, Алматы и Астаны.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это такие условия, которые являются помехой для рассеивания и влияют на накопление загрязняющих веществ (ЗВ) в воздухе. НМУ кратковременны, но оказывают значительное негативное влияние на качество атмосферного воздуха и, конечно, на здоровье населения.