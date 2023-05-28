Германия и Канада сыграют в финале чемпионата мира по хоккею

В финал чемпионата мира хоккею 2023 прошли Германия и Канада, сообщает Zakon.kz.

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Первый полуфинал сыграли сборные Канады и Латвии. В ней канадская сборная обыграла соперника со счетом 4:2 и стала первым финалистом мирового первенства. В полуфинале фавориты уступали со счетом 0:1 и 1:2, но в итоге победили 4:2, забросив три шайбы в третьем периоде. Голы для канадцев были забиты в следующих минутах: Самуэль Блэйз (36-я минута), Джек Куинн (41-я минута), Адам Фантилли (49-я минута) и Скотт Лотон (60-я минута). Команда Латвии ответила голами Данса Лочмелиса (9-я минута) и Рудольфа Балцерса (37-я минута).

Во втором полуфинале сыграли сборные США и Германии. Вторые победили своих соперников со счетом 4:3. Фредерик Тиффельс из сборной Германии стал автором победного гола в овертайме полуфинального матча чемпионата мира-2023 по хоккею против США.. В основное время голы за американскую команду забросили Алекс Тух, Рокко Гримальди и Микаэль Айссимонт, в то время как для Германии отличились Фредерик Тиффельс, Максимилиан Зубер и Марсель Небельс.

Прямая трансляция матча Канада — Германия начнется в 23:20 по астанинскому времени.

