Мбаппе отправил в нокаут болельщицу

Перед игрой 37-го тура Лиги 1 "Страсбур" – "ПСЖ" нападающий Килиан Мбаппе разбил болельщице, находившейся на трибуне, нос, сообщает Zakon.kz

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Как пишет в Twitter ESPNFC, футболист сразу подошел к ней вместе они отправились к врачам.

An effort from Kylian Mbappé hit a fan in the stands in the face during warmups for PSG.



He immediately went over to her to see if she was okay and stayed with her as she was being treated.



🙏❤️ pic.twitter.com/y0ca6R0BAH — ESPN FC (@ESPNFC) May 27, 2023

Зрители встретили этот поступок аплодисментами.

Позднее Мбаппе подарил девушке свою футболку.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года перед полуфиналом Чемпионата мира в Катаре Мбаппе попал мячом в лицо болельщику, который от удара потерял сознание. Французский футболист сразу подбежал к трибуне и принес извинения.