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Мбаппе отправил в нокаут болельщицу

Мбаппе отправил в нокаут болельщицу Фото: скриншот с видео
Перед игрой 37-го тура Лиги 1 "Страсбур" – "ПСЖ" нападающий Килиан Мбаппе разбил болельщице, находившейся на трибуне, нос, сообщает Zakon.kz

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Как пишет в Twitter ESPNFC, футболист сразу подошел к ней вместе они отправились к врачам. 

Зрители встретили этот поступок аплодисментами.

Позднее Мбаппе подарил девушке свою футболку.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года перед полуфиналом Чемпионата мира в Катаре Мбаппе попал мячом в лицо болельщику, который от удара потерял сознание. Французский футболист сразу подбежал к трибуне и принес извинения.

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Елена Вебер
Мбаппе Килиан
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