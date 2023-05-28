Мбаппе отправил в нокаут болельщицу
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Как пишет в Twitter ESPNFC, футболист сразу подошел к ней вместе они отправились к врачам.
An effort from Kylian Mbappé hit a fan in the stands in the face during warmups for PSG.— ESPN FC (@ESPNFC) May 27, 2023
He immediately went over to her to see if she was okay and stayed with her as she was being treated.
🙏❤️ pic.twitter.com/y0ca6R0BAH
Зрители встретили этот поступок аплодисментами.
Позднее Мбаппе подарил девушке свою футболку.
Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года перед полуфиналом Чемпионата мира в Катаре Мбаппе попал мячом в лицо болельщику, который от удара потерял сознание. Французский футболист сразу подбежал к трибуне и принес извинения.