Мбаппе отправил в нокаут болельщицу

Как пишет в Twitter ESPNFC, футболист сразу подошел к ней вместе они отправились к врачам.

An effort from Kylian Mbappé hit a fan in the stands in the face during warmups for PSG.



He immediately went over to her to see if she was okay and stayed with her as she was being treated.



