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Хоккеисты Латвии сенсационно завоевали бронзовые медали Чемпионата мира-2023

Хоккеисты Латвии сенсационно завоевали бронзовые медали Чемпионата мира-2023 Фото: Instagram.com/iihfhockey/
Третье место в рамках ЧМ – 2023 завоевали хоккеисты из Латвии. Они вырвали победу в овертайме у США, сообщает Zakon.kz

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Матч на стадионе "Нокиа-Арена" (Тампере, Финляндия) завершился со счётом 4:3.

Как сообщает Championat.com, на восьмой минуте периода Роберт Букартс с передач Рихарда Букартса и Мартиньша Дзиеркалса открыл счёт в матче. Спустя две минуты Рокко Гримальди с передач Скотта Перуновича и Андерса Бьорксделала сделал счёт 1:1. На 17-й минуте первого периода Янис Якс с передач Рихарда Букартса и Микса Индрашиса вновь вывел сборную Латвии вперёд, однако менее чем за минуту до конца отрезка Рокко Гримальди оформил дубль и восстановил равновесие в матче.

На седьмой минуте третьего периода Мэтт Коронато с передач Дилана Сэмберга и Дрю О'Коннора впервые в матче вывел сборную США вперёд. На 15-й минуте третьего периода Кристиан Рубинс с передач Данса Лочмелиса и Рихарда Букартса сделал счёт 3:3.

Ранее сообщали, что в финале ЧМ сыграют Канада и Германия. Казахстан занял шестое место в группе B, сохранив место в высшем дивизионе. 

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