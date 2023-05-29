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Сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Афганистане

Сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Афганистане Фото: wikimedia
Землетрясение произошло в 833 километрах от Алматы на территории Афганистан, сообщает Zakon.kz.

28 мая 2023 года в 11:50 по времени Астаны сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 833 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 11.5.

Магнитуда MPV 4.8.

Координаты эпицентра 37.17° с.ш. 71.08° в.д.

Глубина 180 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

17 мая казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории Китая.

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