Сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Афганистане

Землетрясение произошло в 833 километрах от Алматы на территории Афганистан, сообщает Zakon.kz.

28 мая 2023 года в 11:50 по времени Астаны сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 833 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 37.17° с.ш. 71.08° в.д. Глубина 180 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

17 мая казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории Китая.

