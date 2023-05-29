Сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Афганистане
Фото: wikimedia
Землетрясение произошло в 833 километрах от Алматы на территории Афганистан, сообщает Zakon.kz.
28 мая 2023 года в 11:50 по времени Астаны сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 833 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения 11.5.
Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 37.17° с.ш. 71.08° в.д.
Глубина 180 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
17 мая казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории Китая.
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