С 1 июля в Казахстане повысят соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца

В рамках исполнения поручения главы государства с 1 июля текущего года на 14,5% будет произведено повышение размеров соцвыплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает пресс-служба премьер-министра.



Необходимость усилить меры поддержки данной категории лиц обозначил глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента VIII созыва 29 марта текущего года. Повышением соцвыплаты по утрате трудоспособности планируется охватить около 92 тыс. получателей, по потере кормильца – 61 тыс. семей.

Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.





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Стоит отметить, что государство на постоянной основе принимает меры по повышению доходов граждан. Так, с 1 января текущего года размер минимальной заработной платы в республике был увеличен с 60 до 70 тыс. тенге. Это затронуло порядка 1,8 млн наемных работников, трудящихся во всех отраслях экономики. Организации, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также пересматривают оклады других категорий работников в сторону повышения с учетом межразрядной системы квалификаций.

В текущем году также были проиндексированы все виды пенсий и пособий для 4,4 млн получателей.

Вместе с тем продолжилась реализация программы по повышению доходов населения до 2025 года, которая предусматривает поэтапное увеличение зарплат врачам, учителям, другим работникам бюджетной сферы и производственному персоналу, а также началось масштабирование проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию.

С 1 июля 2023 года в Казахстане также будут усилены меры социальной поддержки для людей с особыми потребностями.

