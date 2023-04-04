В Казахстане лицам с инвалидностью повысят пособия

С 1 июля 2023 года в Казахстане будут усилены меры социальной поддержки для людей с особыми потребностями, передает Zakon.kz.

В республике проживают 711,8 тыс. человек с особыми потребностями. Повышение качества их жизни является одним из главных направлений государственной политики и одной из первостепенных задач, говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Из 711,8 тыс. ЛСИ, проживающих в Казахстане на сегодняшний день, 420 тыс. человек – трудоспособного возраста (58%), 187,5 тыс. человек – пенсионного возраста (26,3%) и 104,3 тыс. человек – дети до 18 лет (14,6%).

На данный момент социальное обеспечение лиц, утративших трудоспособность, состоит из следующих выплат:

Первый уровень (базовый) – государственные социальные пособия по инвалидности, выплачиваемые из бюджета. Их размеры зависят от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год, а также группы и причины инвалидности. В этом году размеры пособий повышены на 8,5%. По состоянию на 1 марта т.г. средний размер пособия по инвалидности составляет 58 656 тенге, численность получателей –532,3 тыс. человек, всего выплачено на сумму более 62 млрд тенге. Второй уровень (обязательный) – социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС), если за пострадавшего работника работодатель уплачивал социальные отчисления в ГФСС. Их размеры зависят от дохода работника, степени утраты общей трудоспособности и продолжительности отчислений в систему обязательного социального страхования. Третий уровень – страховые выплаты из страховой организации, если утрата трудоспособности связана с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, и пострадавший работник застрахован от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.



В соответствии с решением правительства РК размеры соцвыплат из ГФСС ежегодно повышаются на уровень инфляции. В текущем году они были повышены также на 8,5%. По состоянию на 1 марта 2023 года средний размер социальной выплаты на случай утраты трудоспособности составляет 33 211 тенге, численность получателей – 86,5 тыс. человек.





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По поручению главы государства от 29 марта т.г., данного на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, с 1 июля 2023 года размеры государственных социальных пособий и социальных выплат из ГФСС планируется дополнительно повысить на 14,5%. В таком же процентном соотношении будут повышены размеры государственных пособий лицам, воспитывающим детей с инвалидностью, а также осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы.

Для удобства граждан в 2020 году запущен Портал социальных услуг, который позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств (далее – ТСР) и услуг реабилитации. Внедрение портала позволило в 2022 году довести исполнение индивидуальных программ реабилитации до 90,8%, а также обеспечить доступ к услугам и техническим средствам независимо от места проживания. По состоянию на 1 марта 2023 года через портал лица с инвалидностью получили порядка 67,3 тыс. технических средств реабилитации, 6,1 тыс. – услуг жестового языка, 23,7 тыс. – услуг индивидуального помощника.



В целях исключения бумажной волокиты, контакта услугодателей с услугополучателями и обеспечения прозрачности процедуры по установлению группы инвалидности в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы. Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем. На начало года к проекту были подключены 700 медицинских организаций. По состоянию на 3 апреля 2023 года в заочном формате рассмотрено 15,2 тыс. заявок из всех регионов Казахстана.





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Проводится работа по созданию доступной и безбарьерной среды для лиц с инвалидностью. Для мониторинга мер по адаптации объектов на местах и доступности этой информации лицам с инвалидностью функционирует портал "Интерактивная карта доступности". Данные на портале заполняются местными исполнительными органами, а оценку доступности дают непосредственно ЛСИ и их объединения.

Специальные социальные услуги лицам с инвалидностью предоставляет 731 государственная организация, из них:

116 государственных медико-социальных учреждений стационарного типа;

80 государственных центров дневного пребывания;

32 государственных реабилитационных центра;

503 отделения социальной помощи на дому.

Альтернативой действующей сети стационарных организаций является оказание спецсоцуслуг в условиях дневного пребывания и на дому, которые в свою очередь направлены на укрепление семейных ценностей путем сохранения человека в семье. В результате более 800 детей, ранее находившихся в стационарных учреждениях, возвращены в свои семьи.

На сегодняшний соцзаказ по предоставлению ССУ также реализуется 182 НПО во всех регионах страны (в 2009 году – 4 НПО).

В Социальном кодексе РК, принятом Сенатом Парламента, предусмотрена трансформация системы социального обслуживания, главная цель которой – повышение доступности спецсоцуслуг для ЛСИ. Ведется работа по совершенствованию стандартов ССУ и тарифообразования; демонополизации и деинституализации системы спецсоцуслуг; повышению статуса социальных работников.

С 1 июля планируется реализация следующих проектов:

обеспечение катетерами более высокого качества. Для этих целей при уточнении республиканского бюджета предусмотрено 328 млн тенге;

увеличение норматива предоставляемых гигиенических средств (подгузников) в два раза за счет средств местного бюджета;

совместно с Министерством здравоохранения определены критерии для направления детей с ментальными нарушениями на санаторно-курортное лечение. В этом году в пилотном режиме будут направлены 1000 детей по стране;

реализация в 7 регионах пилотного проекта по внедрению подушевого норматива и вовлечению частного сектора в оказание ССУ.

Глава государства в своем Послании поставил задачу по улучшению качества жизни людей с особыми потребностями.

1 апреля Минтруда определило квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства 4 апреля рассказала, сколько средств потребуется для повышения пособий для лиц с особыми потребностями.

