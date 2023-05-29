С 1 июля 2023 года пособия семьям с детьми будут выплачивать по новым правилам

Министерство труда приказом от 24 мая 2023 года утвердило "Правила назначения и осуществления выплаты государственного пособия на рождение, пособия по уходу, пособия многодетным семьям, пособия награжденной матери", сообщает Zakon.kz.

К государственным пособиям лицам (семьям), имеющим детей относятся следующие денежные выплаты:

единовременное государственное пособие в связи с рождением ребенка (пособие на рождение);

ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет (пособие по уходу);

ежемесячное государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в колледжах и вузах, после достижения ими 18 лет до окончания организаций образования, но не более чем до 23 лет (пособие многодетной семье);

ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени (пособие награжденной матери).

Порядок назначения пособий на рождение и по уходу

Пособие по уходу назначается со дня рождения ребенка, указанного в свидетельстве о рождении ребенка, по достижении им возраста полутора лет, включительно. В случаях усыновления ребенка и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет – со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка или со дня установления опеки по достижении им возраста полутора лет.

Пособие на рождение и по уходу назначаются независимо от доходов семьи ребенка.

Для назначения пособий на рождение и по уходу казахстанцам нужно обратиться в уполномоченный орган по назначению пособий через Государственную корпорацию или на портал с заявлениями и перечнем документов.

При обращении в Государственную корпорацию потребуются:

документ, удостоверяющий личность заявителя либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности). свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) (выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

в случае установления опеки (попечительства) над ребенком или усыновления – документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком или сведения об усыновлении из актовой записи о рождении;

в случае подачи заявления и необходимых документов третьими лицами – доверенность, удостоверенный нотариусом или должностным лицом, совершающим нотариальные действия.

При обращении на портал:

для назначения пособия – заявление на назначение единовременного пособия на рождение ребенка и (или) пособия по уходу через портал электронного правительства в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

для получения информации о назначении пособия – запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя.

При оформлении через проактивную услугу:

для назначения пособия – согласие на оказание проактивной услуги. Кроме того получателю пособия нужно будет при помощи мобильного телефона подтвердить либо предоставить номер своего банковского счета.

Оформить пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком можно при регистрации рождения ребенка по принципу "одного заявления".

Порядок назначения пособия многодетной семье

Пособие многодетной семье назначается со дня обращения за назначением пособия в уполномоченный орган по назначению пособия через Государственную корпорацию или портал с заявлениями и приложением документов.

При обращении за пособием в Госкорпорацию нужно приложить:

удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации). свидетельство о рождении, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации); справка учебного заведения, если иждивенцы в возрасте от 18 до 23 лет являются обучающимися очной формы обучения, предоставляемая ежегодно; решение суда (для подтверждения совместного проживания детей с одним из родителей в случае расторжения брака (супружества) между супругами).

Для назначения пособий многодетной семье, представление свидетельства о рождении ребенка (детей), свидетельства о заключении, расторжении брака, за исключением сведений о заключении брака, зарегистрированных за пределами Казахстана, документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком или сведения об усыновлении из актовой записи о рождении, а также сведения об учебе на очном отделении учебного заведения, сведения о номере банковского счета не требуется при подтверждении информации, содержащейся в указанных документах, в соответствии с запросами в информационные системы государственных органов.

При обращении на портал электронного правительства для назначения пособия нужно подать соответствующее заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Для назначения пособия через проактивную услугу требуется согласие гражданина на оказание проактивной услуги, а также подтверждение или предоставление номера банковского счета посредством его мобильного телефона.

Размер пособия пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме в колледжах и вузах после достижения ими 18 лет до окончания организаций образования (но не более чем до 23 лет).

В случае изменения состава семьи, влияющего на увеличение или уменьшение размера получаемого пособия многодетной семьей, размер пособия изменяется с даты возникновения права на изменение размера пособия, но не ранее момента его назначения.

Совместное проживание детей заявителем подтверждается самостоятельно, через указание в заявлении на назначение пособия многодетной семье совместно проживающих детей. При этом местом жительства детей, не достигших 14 лет, признается место жительство их законных представителей.

При назначении пособия многодетной семье дети, обучающиеся по очной форме обучения в вузах и колледжах, после достижения ими 18 лет до времени окончания организаций образования (но не более чем до 23 лет) учитываются в составе семьи независимо от факта совместного проживания.

В случае расторжения брака между супругами совместное проживание детей с одним из родителей подтверждается соответствующим решением суда.

Обратиться за пособием многодетные семьи вправе в любое время без ограничения каким-либо сроком. Пособие многодетной семье назначается независимо от доходов семьи.

Порядок назначения пособия награжденной матери

Пособие награжденной матери назначается со дня обращения за назначением пособия. Днем обращения считается день подачи заявления.

Для назначения пособия награжденной матери в Государственную корпорацию или через портал следует подать заявление и приложить документы.

При обращении в Государственную корпорацию:

документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности); документ, подтверждающий награждение или получение звания многодетной матери, награжденной подвеской "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившей ранее звание "Мать-героиня", награжденной орденами "Материнская слава" I и II степени.

При обращении на портал:

электронное заявление на назначение ежемесячного государственного пособия через веб-портал "электронного правительства", удостоверенное ЭЦП;

сканированная копия документа, подтверждающего награждение или получение звания многодетной матери, награжденной подвеской "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившей ранее звание "Мать-героиня", награжденной орденами "Материнская слава" I и II степени.

Через проактивную услугу для назначения пособия требуется согласие награжденной матери на оказание проактивной услуги. Кроме того нужно будет подтвердить или предоставить через мобильный телефон номер банковского счета.

Порядок рассмотрения заявлений для назначений пособий

После представления гражданином соответствующих документов для назначения пособий в его присутствии специалист Государственной корпорации получает его письменное согласие на сбор и обработку персональных данных и формирует:

запрос в информационные системы государственных органов и (или) организаций на получение требуемых документов;

запрос в информационную систему уполномоченного государственного органа на наличие у заявителя факта назначения, выплаты или подачи заявления на назначение государственных пособий семьям, имеющим детей, на отсутствие участия в системе обязательного социального страхования за последние 24 месяца (для назначения пособия по уходу за ребенком.

В течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления в отделении Государственной корпорации формируется электронный макет дела и электронный проект соответствующего решения.

Уполномоченный орган по назначению пособия рассматривает поступивший электронный макет дела с проектом решения в течение трех рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о назначении (отказе в назначении) пособий.

Отделение Государственной корпорации информирует гражданина о принятом уполномоченным органом по назначению пособия решении путем вручения при личном обращении уведомления о назначении (отказе в назначении) пособия или посредством передачи sms-оповещения на мобильный телефон.

Проактивная услуга по назначению пособий

При возникновении права на назначение пособий, при помощи автоматизированной информационной системы Е-макет при регистрации мобильного телефонного номера гражданина на веб-портале "электронного правительства" формируется сообщение о возможности назначения пособий и выборе языка.

После получения согласия гражданина на оказание проактивной услуги, а также сведений из информационных систем, услугополучателю на мобильный телефон направляется уведомление о подтверждении или предоставлении номера банковского счета.

Отделение Государственной корпорации регистрирует электронную заявку, состоящую из электронных сведений, формирует электронный макет дел, с электронным проектом решения и удостоверяет его ЭЦП.

О принятом решении о назначении или отказе в назначении пособия гражданина информируют посредством sms-оповещения на мобильный телефон. Также эта информация направляется в личный кабинет гражданина на портале

Порядок выплаты пособий

Пособия выплачиваются на основании решения о его назначении согласно составленному Государственной корпорацией графику по выплате пособий в разрезе областей, города республиканского значения, столицы. Пособия по уходу, многодетной семье и награжденной матери выплачиваются ежемесячно, за текущий месяц.

Выплата пособия приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений от заявителя и (или) из информационных систем на основании решения о приостановлении выплаты в случаях:

отсутствия расходных операций 3 и более месяцев по банковскому счету получателя, представляемых уполномоченной организацией по выдаче пособий; выявлении из числа получателей факта без вести пропавших лиц, находящихся в розыске; выявлении факта выезда получателей пособий и иждивенца(ев) на ПМЖ за пределы РК; истечении срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, кандаса; об отбывании получателем пособия уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы; о проживании получателя пособия в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и находящимся на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг; о выявлении факта смерти получателей пособий и иждивенца(ев); об отсутствии факта очного обучения в учебном заведении на соответствующем курсе, о выходе обучающегося в академической отпуск; достижение ребенком 18 лет для выплаты пособия многодетной семье.

Выплата пособий прекращается в случаях:

1) смерти ребенка и (или) определение ребенка на полное государственное обеспечение для назначения пособии по уходу и многодетной семье;

2) утраты оснований для назначения или смерти получателя пособия награжденной матери;

3) лишения государственной награды РК;

4) выявления факта прекращения гражданства РК;

5) предоставления недостоверных сведений, повлекших за собой незаконное назначение пособий;

6) поступления социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования за получателя пособия по уходу;

7) отчисления ребенка, обучающегося по очной форме обучения в колледже или вузе, после достижения им 18 лет;

8) лишения или ограничения в родительских правах родителей, признания недействительным или отмена усыновления, освобождение или отстранение от исполнения своих обязанностей опекунов.

Государственная корпорация зачисляет пособия на банковские счета получателей в уполномоченной организации по выдаче пособий.

Кто имеет право получать пособие на дому:

участники и лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны;

получатели пособий, достигшие восьмидесятилетнего возраста;

лица с инвалидностью первой группы;

лица, имеющие медицинское заключение о том, что нуждаются в постороннем уходе и не могут посещать по состоянию здоровья организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

лица, проживающим в сельской местности, при отсутствии автоматизированных отделений (пунктов) почтовой связи.

Электронные макеты дел, по которым назначены пособия, хранятся постоянно в информационной системе уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие c 1 июля 2023 года.