Индекс развития молодежи появится в Казахстане

Министерство информации приказом от 24 мая 2023 года утвердило "Правила внедрения и применения индекса развития молодежи в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Для того, чтобы оценить результаты государственной молодежной политики, внедряют индекс развития молодежи. Его цель – своевременно выявить сдерживающие факторы эффективности проводимых в этом направлении усилий, а также принять меры по улучшению положения молодежи с учетом мнения молодежи.

Индекс развития молодежи – это сводный индекс для анализа реализуемой государственной молодежной политики и уровня развития молодежи по основным направлениям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, политическое участие, гражданское участие, досуг, безопасность.

Индекс развития молодежи измеряет 7 направлений по 33 индикаторам. Необходимые данные формируются из открытых источников центральных государственных органов. Кроме того, проводятся опросы путем анкетирования молодежи.

На основании информации об итогах индекса развития молодежи уполномоченный орган формирует рекомендации по совершенствованию государственной молодежной политики.

Индикаторы индекса развития молодежи включают в себя следующие параметры:

По направлению "Образование"

Охват средним образованием.

Уровень качества образования на основе результатов Единого национального тестирования.

Доля охвата молодежи техническим и профессиональным образованием.

Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания колледжей и профтехучилищ по государственному заказу.

Валовый коэффициент охвата высшим образованием.

Доля респондентов, отметивших, что удовлетворены качеством системы образования.

По направлению "Здоровье и благополучие"

Заболеваемость злокачественными новообразованиями на 100 000 населения в возрасте от 14 до 35 лет.

Уровень заболеваемости молодежи от 14 до 35 лет туберкулезом.

Заболеваемость ВИЧ, СПИД на 100 000 населения в возрасте от 14 до 35 лет.

Заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, на 100 000 населения в возрасте от 14 до 35 лет.

Заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами на 100 000 населения в возрасте от 14 до 35 лет.

Доля смертности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет от несчастных случаев, отравлений и травм.

Показатель подростковой рождаемости на 1000 женщин в возрасте от 15 до 17 лет (включительно).

Доля респондентов, отметивших, что удовлетворены качеством услуг системы здравоохранения.

По направлению "Занятость и возможности"

Доля занятой молодежи в возрасте от 15 до 35 лет от общего количества рабочей силы в возрасте от 15 до 35 лет.

Доля самостоятельно занятой молодежи в возрасте от 15 до 35 лет от общего количества занятого населения в возрасте от 15 до 35 лет.

Доля численности безработного населения в возрасте 15-35 лет в численности рабочей силы в возрасте 15-35 лет.

Численность молодежи, которая не работает, не занята образованием или профессиональной подготовкой и находится вне системы образования и сферы занятости в общем числе молодежи в возрасте в 15-35 лет (категория NEET).

Количество зарегистрированных и действующих ИП в возрасте до 35 лет и юридических лиц, собственниками (100%) которых являются лица в возрасте до 35 лет.

Доля внешней миграции среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

Доля респондентов, отметивших, что уверены в стабильности рынка труда.

По направлению "Политическое участие"

Доля молодых депутатов маслихатов и членов общественных советов при акиматах от общего количества депутатов маслихатов и членов общественных советов.

Доля респондентов, отметивших, что доверяют государственном органам.

По направлению "Гражданское участие"

Количество зарегистрированных неправительственных организаций по направлению "Поддержка молодежной политики и детских инициатив".

Доля молодежи, сообщающих, что занимаются волонтерской деятельностью на постоянной основе (более одного раза в месяц).

Доля молодежи, сообщающих, что занимаются благотворительностью.

Доля молодежи, сообщающих, что являются верующими.

По направлению "Спорт, досуг и доступ к инфраструктуре"

Количество молодежных ресурсных центров на 100 000 населения в возрасте от 14 до 35 лет.

Доля респондентов, отметивших, что удовлетворены качеством досуга.

Доля молодежи, отмечающих, что имеют собственное жилье для проживания.

По направлению "Безопасность"

Доля молодежи, ставшей потерпевшими от общего количества потерпевших, в том числе в результате семейно-бытового насилия.

Количество правонарушений, совершенных молодежью в возрасте от 14 до 35 лет от общего количества правонарушений.

Доля респондентов, отметивших, насколько чувствуют себя в безопасности, идя по улице один (одна) в районе своего проживания (молодежь в возрасте от 15 до 20 лет, от 20 до 25 лет, от 25 до 29 лет, от 29 лет до 35 лет).

Приказ вводится в действие 6 июня 2023 года.