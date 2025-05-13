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Право

Обновлены правила применения индекса развития молодежи

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 09:33 Фото: Zakon.kz
Приказом министра культуры и информации от 2 мая 2025 года утверждены Правила внедрения и применения индекса развития молодежи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Индекс развития молодежи – сводный индекс для анализа реализуемой государственной молодежной политики и уровня развития молодежи по основным направлениям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, политическое участие, гражданское участие, досуг, безопасность.

Внедрение индекса развития молодежи направлено на своевременное выявление сдерживающих факторов эффективной реализации государственной молодежной политики, мер по улучшению положения молодежи с учетом мнения молодежи.

Индекс развития молодежи применяется для оценки результатов реализации молодежной политики, в том числе в разрезе регионов республики, для сравнения с результатами исследований, обзоров международных организаций и международных рейтингов.

Индекс развития молодежи измеряет шесть направлений по 32 индикаторам.

Предусматривается, что уполномоченный орган ежегодно не позднее 30 мая года, следующего за отчетным периодом, осуществляет сбор и анализ информации об итогах индекса развития молодежи.

На основании информации об итогах индекса развития молодежи уполномоченным органом формируются рекомендации по совершенствованию государственной молодежной политики.

Информация об итогах индекса развития молодежи не позднее 20 июля года, следующего за отчетным периодом, направляется уполномоченным органом в центральные и местные исполнительные органы, а также размещается на интернет-ресурсе, официальных аккаунтах в социальных сетях уполномоченного органа.

Информация об итогах индекса развития молодежи размещается в национальном докладе "Молодежь Казахстана".

Приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что изменены размеры квот при приеме в вузы для сельской молодежи и детей из неполных семей.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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