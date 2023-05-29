Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жара до 37 градусов, град, дождь: прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня

Жара до 37 градусов и град, дождь: прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 мая-1 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут кратковременные дожди с грозами, на юге, юго-востоке и востоке страны возможно выпадение града. 


"Сильные дожди ожидаются 30 мая в Восточно-Казахстанской, 1 июня – в Западно-Казахстанской и Атырауской областях", – рассказали синоптики. 

По их прогнозу, лишь в Кызылординской и Улытауской областях с отрогом антициклона сохранится погода без осадков.

Также по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге республики – с пыльными бурями.

Температура воздуха днем: 

  • на западе и северо-западе +28-36°С;
  • на севере, юго-востоке и в центре +25+35°С;
  • на юге +32+37°С,
  • на востоке постепенное повышение до +20+28°С.

Читайте также

Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля

Как новый генплан улучшит воздух в Алматы

В Алматы ограничат движение по некоторым улицам с мая по август

Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Что происходит на улицах Турции после объявления о победе Эрдогана
Что происходит на улицах Турции после объявления о победе Эрдогана
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления