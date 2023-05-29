Жара до 37 градусов, град, дождь: прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 мая-1 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут кратковременные дожди с грозами, на юге, юго-востоке и востоке страны возможно выпадение града.
"Сильные дожди ожидаются 30 мая в Восточно-Казахстанской, 1 июня – в Западно-Казахстанской и Атырауской областях", – рассказали синоптики.
По их прогнозу, лишь в Кызылординской и Улытауской областях с отрогом антициклона сохранится погода без осадков.
Также по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге республики – с пыльными бурями.
Температура воздуха днем:
- на западе и северо-западе +28-36°С;
- на севере, юго-востоке и в центре +25+35°С;
- на юге +32+37°С,
- на востоке постепенное повышение до +20+28°С.
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