Карандаш Адольфа Гитлера продадут на аукционе

Посеребренный карандаш продадут с молотка в Белфасте (Северная Ирландия) за сумму от 50 тыс. до 80 тыс. фунтов стерлингов (от 27,4 до 43,9 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Считается, что карандаш подарила Ева Браун на 52-й день рождения Гитлера 20 апреля 1941 года, сообщает The Guardian.

На нем есть надпись "Ева" на немецком языке и инициалы "AH".



Управляющий директор аукционного дома Карл Беннетт сказал, что они ожидают интереса от коллекционеров со всего мира. Он также отметил, что понимает, почему у людей могут быть сомнения по поводу продажи и коллекционирования предметов, принадлежавших диктатору.



"Но для меня, как коллекционера предметов военной техники высокого класса, они являются частью нашего прошлого и должны рассматриваться как исторические предметы, независимо от того, что история, к которой они относятся, была одной из самых мрачных и противоречивых в истории". Карл Беннетт

На аукционе Bloomfield Auctions в восточном Белфасте 6 июня будет продаваться широкий спектр исторических предметов, в том числе оригинальная фотография Гитлера с автографом и редкое рукописное помилование королевы Виктории, датированное 1869 годом, для ирландских повстанцев, осужденных за измену.