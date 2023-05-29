Карандаш Адольфа Гитлера продадут на аукционе
Считается, что карандаш подарила Ева Браун на 52-й день рождения Гитлера 20 апреля 1941 года, сообщает The Guardian.
На нем есть надпись "Ева" на немецком языке и инициалы "AH".
Управляющий директор аукционного дома Карл Беннетт сказал, что они ожидают интереса от коллекционеров со всего мира. Он также отметил, что понимает, почему у людей могут быть сомнения по поводу продажи и коллекционирования предметов, принадлежавших диктатору.
"Но для меня, как коллекционера предметов военной техники высокого класса, они являются частью нашего прошлого и должны рассматриваться как исторические предметы, независимо от того, что история, к которой они относятся, была одной из самых мрачных и противоречивых в истории".Карл Беннетт
На аукционе Bloomfield Auctions в восточном Белфасте 6 июня будет продаваться широкий спектр исторических предметов, в том числе оригинальная фотография Гитлера с автографом и редкое рукописное помилование королевы Виктории, датированное 1869 годом, для ирландских повстанцев, осужденных за измену.