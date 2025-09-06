#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.91
628.87
6.6
Мир

Скрипку, спрятанную Эйнштейном во время бегства от нацистов, продадут на аукционе

скрипка, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 16:53 Фото: pixabay
Любимая первая скрипка Альберта Эйнштейна, которую он спрятал от нацистов, выставлена ​​на продажу за 300 тысяч фунтов стерлингов (более 217 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Математик приобрел этот инструмент незадолго до того, как в середине 1890-х годов покинул Мюнхен и отправился на учебу в Швейцарию, пишет The Telegraph.

Он играл на скрипке, на которой выгравировал "Лина", в конце своего подросткового возраста и во взрослой жизни, разрабатывая теорию относительности.

Фото: DominicWinter/BNPS

Эйнштейн подарил скрипку Антона Цюнтерера 1894 года коллеге-физику, поскольку планировал бежать из Германии в Америку, чтобы избежать преследований нацистов, и не хотел, чтобы его имущество было утрачено.

Эйнштейн начал играть на скрипке в пять лет и практиковался почти каждый день на протяжении всей жизни, даже выступая на публике. Говорят, он давал каждой скрипке прозвище "Лина", что означает "скрипка".

Записей его игры не сохранилось, но он сказал, что если бы не стал физиком, то посвятил бы себя музыке.

В конце 1932 года Эйнштейн также передал свой велосипед и книгу по философии своему другу и коллеге Максу фон Лауэ.

Двадцать лет спустя фон Лауэ подарил эти вещи своей знакомой и поклоннице Эйнштейна Маргарете Хоммрих из Брауншвейга.

Ценные реликвии хранились в ее семье на протяжении 70 лет и теперь продаются праправнучкой миссис Хоммрих на аукционе Доминика Винтера из Сайренчестера.

Скрипка, на которой имеется этикетка мюнхенского мастера Антона Цунтерера с указанием даты, оценивается в 200-300 тысяч фунтов стерлингов, а велосипедное седло Эйнштейна может быть продано за 50 тысяч фунтов стерлингов.

В сентября 2024 года письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре миллиона долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Австралийку приговорят за убийство трех родственников ядовитыми грибами
Мир
17:53, Сегодня
Австралийку приговорят за убийство трех родственников ядовитыми грибами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: