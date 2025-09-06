Скрипку, спрятанную Эйнштейном во время бегства от нацистов, продадут на аукционе

Любимая первая скрипка Альберта Эйнштейна, которую он спрятал от нацистов, выставлена ​​на продажу за 300 тысяч фунтов стерлингов (более 217 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Математик приобрел этот инструмент незадолго до того, как в середине 1890-х годов покинул Мюнхен и отправился на учебу в Швейцарию, пишет The Telegraph.

Он играл на скрипке, на которой выгравировал "Лина", в конце своего подросткового возраста и во взрослой жизни, разрабатывая теорию относительности.

Фото: DominicWinter/BNPS

Эйнштейн подарил скрипку Антона Цюнтерера 1894 года коллеге-физику, поскольку планировал бежать из Германии в Америку, чтобы избежать преследований нацистов, и не хотел, чтобы его имущество было утрачено.

Эйнштейн начал играть на скрипке в пять лет и практиковался почти каждый день на протяжении всей жизни, даже выступая на публике. Говорят, он давал каждой скрипке прозвище "Лина", что означает "скрипка".

Записей его игры не сохранилось, но он сказал, что если бы не стал физиком, то посвятил бы себя музыке.

В конце 1932 года Эйнштейн также передал свой велосипед и книгу по философии своему другу и коллеге Максу фон Лауэ.

Двадцать лет спустя фон Лауэ подарил эти вещи своей знакомой и поклоннице Эйнштейна Маргарете Хоммрих из Брауншвейга.

Ценные реликвии хранились в ее семье на протяжении 70 лет и теперь продаются праправнучкой миссис Хоммрих на аукционе Доминика Винтера из Сайренчестера.

Скрипка, на которой имеется этикетка мюнхенского мастера Антона Цунтерера с указанием даты, оценивается в 200-300 тысяч фунтов стерлингов, а велосипедное седло Эйнштейна может быть продано за 50 тысяч фунтов стерлингов.

В сентября 2024 года письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре миллиона долларов.