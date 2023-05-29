В Акмолинской области выпускники учебных заведений активно едут работать в сельскую местность

Для молодых педагогов продолжает действовать государственная программа "С дипломом – в село". По ней отправляющимся в аулы специалистам предоставляется подъемное пособие, льготный кредит на приобретение жилья.

Найти работу сразу после окончания университета удается не всем дипломированным специалистам. Работодатель чаще всего заинтересован в найме сотрудника с опытом работы. В этом случае вчерашним выпускникам приходит на помощь государство, реализующее программу "С дипломом – в село".

Основной целью проекта является стимулирование и закрепление дипломированных специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты.

В Акмолинской области принимают все меры для решения проблемы с дефицитом кадров в сельской местности и малых городах. Программа является хорошим подспорьем для молодых акмолинцев. Обеспечивая их работой, государство также оказывает социальную поддержку.

Как рассказали в Управлении образования Акмолинской области, важную роль в закреплении кадров, прибывших в село, играет социальная поддержка. Благодаря государственной программе "С дипломом – в село" в регионе 316 педагогов получили подъемные пособия, и бюджетные кредиты для улучшения жилищных условий выделили 116 учителям.

"Выпускники не должны бояться приезжать работать в село. Ведь главная проблема молодых дипломированных специалистов, которые приезжают на работу в другие города и регионы, – это проблема жилья. В этом случае государство решило эту проблему – процентная ставка по кредиту на жилье вполне приемлемая. Конечно, это помогает людям. Потому что именно молодежь — они не в состоянии купить квартиру или дом. Эта программа является большой возможностью именно для молодежи", – заключили в Управлении образования Акмолинской области.

Меры социальной поддержки реализуются в рамках программ, предусмотренных в республиканском бюджете. Порядок предоставления социальной поддержки определен Правилами, утвержденными постановлением правительства Республики Казахстан в 2009 году. Так, социальная поддержка предоставляется на основании соглашения при условии дальнейшей работы не менее пяти лет в учреждениях социальной сферы и ветеринарии, расположенных в сельских населенных пунктах.

Государственная программа "С дипломом – в село" стартовала более десяти лет назад. За это время многие молодые специалисты Казахстана стали ее участниками. Учитель истории с. Новосельское Атбасарского района Акмолинской области Гульжанат Енглисова – одна из них. Девушка о программе узнала из интернета. К тому же у нее есть много знакомых, которые очень хорошо отзывались об этой программе, и тогда тоже решила подать заявку.

По словам молодого педагога, она получила подъемные и считает, что для старта самостоятельной жизни это немало.

"Я рада, что у нас в Казахстане есть такая государственная программа, которая помогает молодежи твердо встать на ноги. Ведь этот проект предусматривает и подъемное финансирование, и выгодный кредит на жилье. У меня хорошая работа, отличный коллектив. В своем выборе, думаю, не ошиблась. В целом, мне все здесь нравится – новые знания и опыт. Мое единственное пожелание – чтобы выпускники становились настоящими специалистами и имели выгодные условия оплаты труда и проживания. В случае программы "С дипломом – в село" государство создало все необходимые для этого условия", – говорит Гульжанат Енглисова.

Учитель Татьяна Мозолевская, приехавшая недавно в Жаксынский район, рассказывает, что программа "С дипломом – в село" предусматривает ряд мер в целях мотивации молодых педагогов, которых обеспечивают социальной поддержкой.

"Приехала, пришла в школу, привезла с собой документы, диплом об окончании университета, рекомендации, грамоты. Побеседовала с руководителем школы, завучем и затем ответила на несколько вопросов, которые задавали. Старшие коллеги встретили меня с большим радушием, и сегодня я не представляю себя без любимой школы. Благодаря этому проекту все больше молодежи стремится в село, об этом сужу даже по своим вчерашним однокурсникам", – подчеркнула Татьяна Мозолевская.

На сегодня размер пособия для участников проекта "С дипломом — в село" составляет 241 500 тенге. Ожидается, что в этом году он вырастет до 345 тысяч тенге. Соответствующий законопроект сейчас находится на стадии обсуждения.

По мнению экспертов, эта мера, если она будет принята, сделает программу "С дипломом – в село" более привлекательной для молодежи и позволит решить проблему дефицита преподавательских кадров на селе.