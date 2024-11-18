Более 160 специалистов прибудут в акмолинские села по проекту "С дипломом в село"

С 2009 года в Казахстане реализуется проект "С дипломом в село!" по выдаче подъемных пособий и кредитам на приобретение или строительство жилья.

Как передает Управление внутренней политики Акмолинской области, оказание мер социальной поддержки на сегодня остается эффективным инструментом в привлечении молодых специалистов в сельскую местность.

По информации областного управления экономики и бюджетного планирования, за весь период действия программы по Акмолинской области 7287 человек, работающих в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса и государственные служащие получили подъемное пособие. Бюджетные кредиты на приобретение жилья получили 3596 специалистов.

"Основная часть оказываемых мер социальной поддержки приходится на сферу образования – это 73%, 19% – на сферу здравоохранения и 8% – по остальным специальностям. По области наибольшее количество получателей государственной услуги наблюдается в сельских населенных пунктах, расположенных в пригородных регионах. Это Целиноградский, Аршалынский, Зерендинский, Бурабайский, Шортандинский районы и город Кокшетау", – сообщили в ведомстве.

По словам молодого педагога Жениса Карибаева, прибывшего в Жаксынский район по программе, "С дипломом в село!" предоставляет молодым педагогам возможности для профессионального роста и улучшения социального статуса, а также помогает развивать образование в сельской местности.

"В 2021 году я начал работать учителем в Кийминской СШ имени Кабдеша Ускенбаева. Эта школа дала мне азы в работе и возможность показать себя, как молодого и активного педагога. В 2023 году перевелся в общеобразовательную школу №2 села Жаксы. Было трудно менять место работы: новые люди, ученики, коллектив, но педагоги и директор школы приняли и поддержали меня", – делится Женис Карибаев.

В этом году запланированы средства для выделения бюджетного кредита 163, а также на выплату подъемных пособий 784 специалистам 20 регионов области.

Как отметили в профильном управлении, на сегодня выдано 84 бюджетных кредитов, 626 специалистам уже выплачено подъемное пособие.

К слову, на сегодня в очереди на получение бюджетного кредита состоят 397 специалистов и 667 – на подъемное пособие.