Правила: как операторы связи должны собирать и хранить информацию об абонентах

МЦРИАП РК разработало Правила осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на операторов связи, оказывающих услуги связи, за исключением почтовой связи.

Так, предусматривается, что оператор связи обеспечивает сбор и хранение служебной информации об абонентах в течение двух лет, по истечении которых информация уничтожается.

При этом он несет ответственность за нарушение обязанности по сбору и хранению служебной информации об абонентах согласно Кодексу "Об административных правонарушениях".

Как отмечается, храниться служебная информация об абонентах должна исключительно на территории Казахстана. Запрещается передача служебной информации об абонентах за пределы республики, за исключением случаев оказания услуг связи абонентам, находящимся за рубежом.



Служебная информация об абоненте накапливается в системе на оборудовании хранения информации, которая обеспечивает:

хранение информации об абонентах и информации об оказанных абоненту услугах:

- для юридических лиц - бизнес-идентификационный номер, адрес для доставки счетов;

- для физических лиц - фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), местожительство, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер, адреса электронной почты, почтовый адрес;

- номера контактных телефонов; адрес установки абонентского оборудования; дата заключения и прекращения действия договора; перечень услуг связи, доступных абоненту; абонентский номер;

- биллинг - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для автоматического выполнения операций учета услуг, предоставляемых абонентам, а также их тарификации и выставления счетов для оплаты;

- биллинговые сведения - информация по личному счету абонента, информация о пополнении счета, адреса абонентов в сети передачи данных;

- адреса абонентов в сети передачи данных и адреса обращения к интернет-ресурсам в сети передачи данных, протоколы сети передачи данных по каждой предоставляемой услуге доступа в сеть интернет, включая:

дату и время регистрации абонента в сети с учетом временных поясов;

динамический или статический IP-адрес, выделенный для данной сессии;

точку выхода в сеть;

абонентский номер и идентификационный код абонентского устройства сотовой связи, с которого был осуществлен выход в сеть;

объем переданной и принятой информации в течение данной сессии; период времени, в течение которого предоставлялась каждая из услуг;

использованный пользователем вид связи, адреса переданного или полученного электронного сообщения, адреса электронной почты почтового сообщения, идентификатор интернет-ресурса, дата и время начала и окончания изменений данных на интернет-ресурсе с учетом временных поясов, а также IP-адрес, с которого происходило изменение;

А также:

единый формат хранения;

привязку данных ко времени;

неизменность данных;

полноту и достоверность хранимых данных;

возможность интеграции со средствами оперативно-розыскных мероприятий на сетях телекоммуникаций;

автоматизированный доступ, обеспечивающий прием различных видов запросов о пользователях услуг связи и оказанных им услугах связи, выдача информации и системных отчетов по заданным параметрам;

защиту от несанкционированного доступа к данным Системы с помощью программных и технических средств авторизации.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 июня.