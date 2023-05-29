Мбаппе признан лучшим футболистом Франции четвертый сезон подряд

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе четвертый раз подряд объявлен лучшим игроком французского футбольного первенства – Лиги 1, сообщает Zakon.kz.

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Приз лучшего игрока сезона 2022/23 нападающему "ПСЖ" вручил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Ранее Мбаппе получал приз в 2019, 2021 и 2022 годах. Кандидатами на данную премию также считались Лионель Месси ("ПСЖ"), Джонатан Дэвид ("Лилль"), Секо Фофана и Лои Опенда (оба "Ланс").

Килиан Мбаппе забил 28 голов и оформил пять результативных передач в 33 матчах нынешнего сезона Лиги 1, что позволяет ему быть лидером в списке бомбардиров чемпионата. После вручения приза футболист сделал большое заявление.





"Благодарю всех сотрудников "ПСЖ", играть за клуб рядом с такими игроками – это привилегия. Всегда хотел побеждать и вписать свое имя в историю чемпионата. Я здесь и наслаждаюсь, становлюсь лучше как игрок, извлекаю пользу из этого. Я буду здесь в следующем году и очень счастлив". Килиан Мбаппе

Таким образом, лидер сборной Франции закрыл вопрос о своем переходе в мадридский "Реал". Плюс к этому, Мбаппе вошел в символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона. В эту команду также вошли три игрока "ПСЖ" – Ашраф Хакими, Нуну Мендеш и Лионель Месси.