Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мбаппе признан лучшим футболистом Франции четвертый сезон подряд

Футбол Лучший игрок Фото: Instagram/k.mbappe
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе четвертый раз подряд объявлен лучшим игроком французского футбольного первенства – Лиги 1, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Приз лучшего игрока сезона 2022/23 нападающему "ПСЖ" вручил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Ранее Мбаппе получал приз в 2019, 2021 и 2022 годах. Кандидатами на данную премию также считались Лионель Месси ("ПСЖ"), Джонатан Дэвид ("Лилль"), Секо Фофана и Лои Опенда (оба "Ланс").

Килиан Мбаппе забил 28 голов и оформил пять результативных передач в 33 матчах нынешнего сезона Лиги 1, что позволяет ему быть лидером в списке бомбардиров чемпионата. После вручения приза футболист сделал большое заявление.


"Благодарю всех сотрудников "ПСЖ", играть за клуб рядом с такими игроками – это привилегия. Всегда хотел побеждать и вписать свое имя в историю чемпионата. Я здесь и наслаждаюсь, становлюсь лучше как игрок, извлекаю пользу из этого. Я буду здесь в следующем году и очень счастлив".Килиан Мбаппе

Таким образом, лидер сборной Франции закрыл вопрос о своем переходе в мадридский "Реал". Плюс к этому, Мбаппе вошел в символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона. В эту команду также вошли три игрока "ПСЖ" – Ашраф Хакими, Нуну Мендеш и Лионель Месси.

Читайте также

Молодые футболисты "Кайрата" выиграли юношеский турнир в России

Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая завоевала "бронзу" в Марокко

Марк Кэвендиш из "Астаны" выиграл заключительный этап "Джиро д’Италия-2023"

Куандык Шынасилов
Мбаппе Килиан Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Что происходит на улицах Турции после объявления о победе Эрдогана
Что происходит на улицах Турции после объявления о победе Эрдогана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления