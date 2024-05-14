Мбаппе назван лучшим игроком французского первенства в пятый раз подряд
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25-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" получил приз лучшего игрока чемпионата Франции, вручаемый Национальным союзом профессиональных футболистов (UNFP).
Килиан уже получал эту награду в предыдущие четыре года, за исключением 2020 года, когда премия была отменена из-за пандемии коронавируса. Таким образом в копилке Мбаппе сейчас пять статуэток лучшего игрока Лиги 1, что является рекордом в истории Франции.
Помимо Килиана Мбаппе, еще один представитель ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем Лиги 1 в сезоне-2023/24.
Вдобавок, семь футболистов парижского коллектива вошли в символическую сборную Лиги 1. Среди них: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе.
Перед получением награды лучшего игрока французского чемпионата в прошедшие выходные Мбаппе объявил об уходе из "Пари Сен-Жермен". А свой прощальный матч в Лиге 1 он закончил поражением.
Вскоре он наденет футболку мадридского "Реала".