Жители Актау затеяли необычный челлендж из-за отсутствия воды

В Актау на двух многоэтажках вывешивали транспаранты с вопросом о воде к акиму области, передает Zakon.kz.

Питьевую воду в одной из городских десятиэтажек отключили на прошлой неделе. Жители звонили во все инстанции, там обещали разобраться, но вода так и не появилась. Тогда жители дома пошли на необычные меры – в воскресенье на крыше появился транспарант: "Ногаев, где вода?". Поздно вечером в дом пришла полиция, и плакат сняли. При этом вода появилась.

"Когда у нас в доме поставили насос, напор был такой сильный, что аж краны срывало. Потом воду отключили. Мы уже не знали, кому жаловаться. Жители нашего дома решили скреативить. И знаете – помогло! Вчера к вечеру напор был уже хороший. Насос сразу починили", – говорит одна из жителей дома.

В тот же день плакат с требованием воды появился на другом доме того же микрорайона. Жители решили – раз соседям это помогло, значит, воду могут дать и в их доме.





Фото: Zakon.kz

В ГКП "КЖСА" прокомментировали, что накануне пришлось отключить все насосы в микрорайоне – многие работали вхолостую.



"Сейчас вода по адресам поступает нормально", – прокомментировали в компании.

В пресс-службе городского акимата заявили, что руководители соответствующих учреждений встречались с жителями домов и объяснили причины.

"Вода была отключена в связи с ремонтом колодцев. Сотрудники провели восстановительные работы, и на данный момент удалось восстановить водоснабжение", – сообщили в пресс-службе городского акимата.

Однако во втором доме, где появился плакат, ремонта не было, и вода пропала только в одной квартире, заверили в пресс-службе города. Сейчас коммунальные службы выясняют причину.





В акимате Мангистауской области объяснили, что все вопросы, в том числе и по проблемам ЖКХ, можно свободно задать в телеграм-канале ведомства.

"Здесь руководство области, а также акимы всех уровней, руководители управлений и департаментов отвечают жителям в онлайн-режиме. Также сообщаем, что для повышения давления питьевой воды в высотных домах города в 11-ти микрорайонах Актау установлено 113 водяных насосов", – сообщили в пресс-службе областного акимата.

А жители других домов, которые не видят воду неделями, призывают устроить своеобразный челлендж и вывешивать такие плакаты на каждом доме. В соцсетях уже появляются предложения, вплоть до стяжек вдоль всего дома.