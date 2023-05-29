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Что было в записке, которую Путин передал Токаеву во время саммита ЕАЭС в Москве

Что было в записке, которую Путин передал Токаеву во время саммита ЕАЭС в Москве Фото: akorda.kz
На прошлой неделе в Москве прошел саммит Евразийского экономического союза. На нем российский лидер Владимир Путин передал записку главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Корреспонденту Zakon.kz 29 мая пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай рассказал, что было в записке.

По его словам, в записке "содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе".

"Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам. Российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы".Руслан Желдибай

Как отметил пресс-секретарь, "президент передал с запиской поручение нашему правительству продолжить переговоры с российской стороной по этому вопросу на основе принципов Договора о создании ЕАЭС от 2015 года".


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Саммит Евразийского экономического союза открылся в Москве 25 мая 2023 года. Руководители стран ЕАЭС – президенты Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Александр Лукашенко и Садыр Жапаров, а также премьер-министр Никол Пашинян – начали встречу в Кремле.

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