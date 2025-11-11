Неформальная беседа Токаева и Путина продолжалась более 2,5 часа

Помощник – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что неформальная беседа президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина в Кремле продолжалась более двух с половиной часов, передает Zakon.kz.

Пресс-секретарь главы государства опубликовал видео, на котором Путин провожает Токаева до машины.

Он также опубликовал фото с неформального ужина глав двух государств.

Фото: Telegram/ruslanzheldibay

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского президента за теплый прием и подчеркнул высокий уровень стратегического и союзнического сотрудничества между Казахстаном и Россией. Он отметил, что между двумя странами не существует серьезных разногласий, а возникающие вопросы решаются на уровне глав государств и правительств.

12 ноября после официальной церемонии встречи в Кремле глава государства проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.