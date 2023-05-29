Курс доллара снова снизился на торгах 29 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,45 тенге, снизившись на 1,02 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,95 тенге (-0,12).

Курс евро установлен Нацбанком в 478,35 тенге, рубля – 5,57 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-446,5 тенге, евро – по 477,5-481,5 тенге, российские рубли – по 5,45-5,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 29 мая.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,53%, до 77,39 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,63%, до 73,13 долларов за баррель.

