В Казахстане установят порядок работы для крупных торговых объектов и приграничной торговли

Комитет торговли МТИ РК подготовил изменения и дополнения в Правила внутренней торговли, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах появятся две новые главы: Общий порядок для крупных торговых объектов и порядок приграничной торговли.

Так, в рамках общего порядка для крупных торговых объектов предусматривается, что администрация торгового объекта организовывает:

работу крупного торгового объекта и условия для его функционирования в соответствии с действующим законодательством РК, настоящими Правилами и утвержденным регламентом работы крупного торгового объекта;

своевременную уборку и благоустройство территории крупного торгового объекта;

проведение не менее одного раза в месяц санитарного дня на территории и объектах крупного торгового объекта в соответствии с графиком;

сервисное обслуживание объектов и мест торговли на территории крупного торгового объекта в части энерго-, водо-, теплоснабжения и устойчивое соединение с Интернетом, а также обеспечение исправным торговым инвентарем и контрольными весами, соответствующими условиями их эксплуатации согласно установленным требованиям в законодательстве РК;

принятие мер по поддержанию общественного порядка, пожарной безопасности, организации сторожевой охраны;

размещение вывески (на государственном и русском языках) при входе на территорию крупного торгового объекта (с указанием типа крупного торгового объекта, специализации, названия, режима работы, номеров телефонов администрации крупного торгового объекта;

работу по оказанию услуг согласно утвержденному перечню дополнительных услуг и по установленным тарифам в соответствии с утвержденным регламентом работы крупного торгового объекта;

деятельность субъектов и объектов крупного торгового объекта согласно заключенным договорам аренды (пользования) торговых объектов, торговых мест посредством информационной системы уполномоченного органа;

работу по предоставлению льгот отдельным категориям граждан по оказываемым услугам администрацией крупного торгового объекта согласно решению собственника (владельца) крупного торгового объекта, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством республики;

предоставление служебных помещений для размещения постоянных пунктов негосударственным организациям, осуществляющим деятельность по охране правопорядка и пожарной безопасности, органам ветеринарного надзора и другим на договорной основе через информационную систему уполномоченного органа;

уведомление не менее чем за месяц субъектов крупного торгового объекта об утверждении перечня дополнительных услуг в информационной системе уполномоченного органа;

информирование субъектов крупного торгового объекта, реализующих социально значимые продовольственные товары, о размере предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары на крупных торговых объектах;

установку схемы размещения объектов крупного торгового объекта для его субъектов крупного торгового рынка и покупателей;

работу по своевременному и полному внесению сведений в информационную систему уполномоченного органа;

представление в информационную систему уполномоченного органа один раз в год информации о торгующих (арендаторах) на крупном торговом объекте, сведения о товарах, реализуемых на крупном торговом объекте;

работу по рассмотрению замечаний и предложений от арендаторов, полученных через QR-код в информационной системе уполномоченного органа, для последующего принятия мер по их устранению и предоставлению результатов рассмотрения заявителю в установленные регламентом работы крупного торгового объекта сроки посредством информационной системы уполномоченного органа;

мониторинг соответствия продавцов (арендаторов) и занимаемых ими торговых объектов или торговых мест требованиям и регламентом работы крупного торгового объекта, и размещение итогов мониторинга в информационной системе уполномоченного органа;

размещение QR-кода на каждом арендованном торговом месте для возможности арендаторам оставлять предложения, жалобы и обращения к руководству крупного торгового объекта.

Регламент работы крупного торгового объекта и перечень дополнительных услуг размещаются в информационной системе уполномоченного органа не позднее 25 января.

Внесение изменений и дополнений в регламент работы крупного торгового объекта осуществляется администрацией крупного торгового объекта на основании решения собственника (владельца) данного крупного торгового объекта.

Информация о таких изменениях и дополнениях вносится администрацией крупного торгового объекта не позднее трех рабочих дней после принятия такого решения.

Регламент работы крупного торгового объекта включает в себя:

полное и сокращенное (при его наличии), в том числе фирменное наименование, организационно-правовую форму юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

специализацию крупного торгового объекта;

схему крупного торгового объекта;

схему эвакуации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций;

перечень отдельных категорий граждан, которым предоставлено право внеочередного обслуживания или других льгот на крупном торговом объекте;

порядок и условия предоставления торговых мест, оказания услуг, их характеристики, размеры стоимости за их предоставление;

условия договора аренды (пользования), в том числе порядок и основания для его расторжения;

порядок тарифообразования на услуги по предоставлению в аренду торговых мест, содержащий описание основных затрат, включаемых в данный тариф, сроки и порядок внесения изменений в тариф.

Предуматривается, что технический персонал крупного торгового объекта осуществляет хозяйственную деятельность в специальной одежде, а также соблюдает требования регламента работы крупного торгового объекта.

Перечень дополнительных услуг должен содержать все услуги, которые оказываются администрацией крупного торгового объекта.

В перечень дополнительных услуг входит:

наименование услуг;

стоимость услуг;

описание характера оказываемых услуг и их количественные показатели.

Собственник крупного торгового объекта:

обеспечивает условия по энерго-, водо-, теплоснабжению и устойчивое соединение с Интернетом, а также соответствующие инфраструктурные условия для приемки, хранения, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на крупном торговом объекте;

через информационную систему уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после принятия решения о прекращении или приостановлении деятельности крупного торгового объекта уведомляет субъектов крупного торгового объекта и уполномоченный орган о данном решении;

принимает решения о предоставлении льгот отдельным категориям граждан по услугам, оказываемым администрацией крупного торгового объекта, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством РК;

заключает договор аренды (пользования) торговых объектов или торговых мест в информационной системе уполномоченного органа;

утверждает регламент работы крупного торгового объекта и перечень дополнительных услуг в информационной системе уполномоченного органа;

утверждает тариф на арендную стоимость торгового места не более одного раза в год с обязательным уведомлением субъектов крупного торгового объекта и уполномоченного органа в информационной системе за 6 месяцев;

контролирует и обеспечивает работу администрации крупного торгового объекта;

рассматривает замечания и предложения арендаторов и принимает решения по их устранению в сроки, установленные регламентом работы крупного торгового объекта, посредством информационной системы уполномоченного органа;

оказывает содействие в проведении проверок путем предоставления всех необходимых сведений о субъектах и объектах крупного торгового объекта должностным лицам уполномоченных органов и принимает меры по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе таких проверок, в случаях неустранения выявленных нарушений расторгает договор аренды в информационной системе уполномоченного органа без предварительного уведомления;

несет ответственность за деятельность крупного торгового объекта и работу его администрации.

Вместе с тем в правила вносятся новые понятия такик как приграничная торговля, приграничная территория, приграничные субъекты торговли и т.д.

Так, под приграничной торговлей понимается торговая деятельность, осуществляемая субъектами приграничной торговли на приграничной территории Казахстана и соответствующей приграничной территории сопредельного государства.

Приграничная торговля осуществляется физическими и юридическими лицами на приграничной территории РК если иное не определено международными договорами, ратифицированными Казахстаном.

В правила добавлено, что приграничная торговля на соответствующей приграничной территории сопредельного государства осуществляется в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Указывается, что приграничная торговля осуществляется в отведенных для этого специальных местах:

торговых рынках, пунктах общественного питания, расположенных вблизи границы РК с сопредельными государствами;

специальных экономических зонах, расположенных на приграничных территориях республики;

морских и сухих портах, расположенных на приграничных территориях РК;

объектах, определенных в соответствии с международными договорами РК.

При этом функционирование объектов приграничной торговли осуществляется с учетом соблюдения правил техники безопасности, требований ветеринарных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других требований, установленных законодательством Казахстана для соответствующего объекта торговой деятельности.

Субъект приграничной торговли, деятельность которого подлежит лицензированию, представляет потребителям информацию о номере и сроке действия лицензии, а также об органе ее выдавшем.

Указанная информация размещается в удобных для ознакомления покупателем местах.

Предусматривается, что при осуществлении приграничной торговли информация о происхождении товаров и их изготовителях доводится до сведения покупателей на государственном и русском языках, и при необходимости на других языках.

Качество, упаковка и маркировка товара, его комплектность и документация, а также условия доставки товара должны соблюдаться продавцом с учетом требований, установленных законодательством РК, если иное не определено международными договорами.

Указывается, что субъекты приграничной торговли за нарушение правил несут ответственность в соответствии с законами РК, если иное не определено международными договорами.

Таможенное регулирование на приграничной территории осуществляется в соответствии с законодательством республики.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 июня.