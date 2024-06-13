Как будет работать торговля в Казахстане: подготовлены изменения

Комитет торговли МТИ подготовил изменения в Правила внутренней торговли, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что правила действуют на территории РК и распространяются на субъекты внутренней торговли.

Действие правил не распространяется на отношения:

по обороту отдельных видов товаров, которые регулируются иными законодательными актамм РК. Осуществление торговой деятельности такими товарами в части, не урегулированной этими законодательными актами республики, регулируется нормами закона;

связанные с деятельностью финансовых организаций, а также на отношения, связанные с операциями с финансовыми инструментами.

В правила включено много новых терминов, в том числе: брендбук, гайдлайн, комиссионный магазин, контейнер, кросс-мерчендайзинг, единица складского учета, объекты дополнительного назначения, сезонная ярмарка, терминалы самообслуживания, подарочные сертификаты и ряд других.

Также добавлено, что обращению на внутреннем рынке республики подлежат товары надлежащего качества, отвечающие требованиям безопасности и соответствующие требованиям законодательства РК в области технического регулирования и документов по стандартизации.

Сведения о качестве товаров подтверждаются следующей информацией:

товарным знаком изготовителя;

страной происхождения товара;

о составе товара;

пищевой ценностью (для продовольственных товаров);

датой изготовления;

сроком хранения и годности;

указанием документа по стандартизации;

иными сведениями в соответствии с документами по стандартизации.

Информация о вышеназванных требованиях к качеству товара должна содержаться на этикетках, ярлыках, наклейках (стикерах), листах-вкладышах, материальных носителях на казахском и русском языках согласно требованиям закона "О языках в Республике Казахстан".

Указывается, что товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам зарубежного производства обеспечиваются переводом на казахский и русский языки за счет средств импортирующей организации.

При оформлении ценника субъект внутренней торговли указывает одну цену за один товар.

Также говорится, что закуп товаров для последующей продажи осуществляется с применением соответствующих национальных стандартов республики.

Хранение и перевозка товаров осуществляются в условиях, обеспечивающих сохранность их качества и соблюдение требований безопасности для потребления, в том числе соблюдение требований к предусмотренным условиям хранения в специально оборудованных помещениях, условиям перевозки в специально предназначенных для этих целей транспортных средствах, и в установленных случаях соблюдение таких требований должно подтверждаться записями в соответствующих документах.

При продаже товаров покупателю предоставляется возможность самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с информацией о качестве и безопасности продукции.

Оговаривается, что продавец предоставляет возможность покупателю осмотреть предлагаемый товар, провести проверку свойств или демонстрацию его действия, если это не исключено ввиду характера товара.

Распродажи

В правила также включена новая глава, предусматривающая порядок распродажи и реализации уцененного товара.

"Реализация товаров надлежащего качества по сниженным ценам (распродажа) проводится с предварительным оповещением субъектом внутренней торговли о распродаже товаров через средства массовой информации или вывески, или объявления", – говорится в документе.

Цены на товары и сроки проведения распродажи указываются в предварительном оповещении субъектом внутренней торговли до начала распродажи и действуют на весь период проведения.

Предусматривается, что субъект внутренней торговли при необходимости устанавливает ограничения на количество товаров, которое покупатель приобретает во время распродажи. Также он может устанавливать ограничения по времени распродажи.

При этом указывается, что на товары, реализуемые на распродаже, распространяются требования о гарантии и возврате согласно закону "О защите прав потребителей".

Уцененный товар, имеющий дефект или устраненный дефект, обозначается на казахском и русском языках и указывает на дефект или устраненный дефект уцененного товара.

Вместе с тем оговаривается, что уцененный товар размещается в специально отведенных местах или с выделением цвета на ценнике и специально созданном разделе на интернет-ресурсе (при наличии).

При покупке уцененного товара в договоре указывается дефект или устраненный дефект. При этом на указанный в договоре дефект или устраненный дефект не распространяется гарантия производителя (продавца).

Подарочные сертификаты

Устанавливается, что подарочные сертификаты (сертификаты на приобретение товара или услуги), реализуемые продавцом, имеют срок действия три года, за исключением сертификатов, распространяемых продавцом на бесплатной основе, срок и условия действия которых устанавливается продавцом.

В случае частичного использовании подарочного сертификата на сумму свыше 70% от номинальной стоимости, подарочный сертификат с остатком суммы продолжает свое действие до окончания трехлетнего срока действия или остаток суммы от подарочного сертификата возвращается по требованию предъявителя подарочного сертификата на указанные им реквизиты.

Кроме того, в правила добавлено, что местные исполнительные органы утверждают и реализуют меры по созданию благоприятных условий для стимулирования развития внутренней торговли в целях повышения конкурентоспособности отечественных товаров, работ, услуг с учетом национальных интересов республики.

Также говорится, что местные исполнительные органы должны учитывать минимальные нормативы обеспеченности населения торговой площадью при разработке комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов (проекта районной планировки), генеральных планов населенных пунктов.

Форматы торговли

Форматы торговли подразделяются на традиционный и современный.

"Способ продажи, осуществляемый при непосредственном взаимодействии покупателя и продавца, относится к традиционному формату торговли и включает в себя реализацию товаров на торговых рынках, в киосках, павильонах, на ярмарке, посредством выносного прилавка, автомата и автолавки", – говорится в дополнении к правилам.

Продажа товаров при самообслуживании покупателей, в том числе с содействием консультантов, относится к современному формату торговли и включает в себя реализацию товаров в гипермаркете, супермаркете, минимаркете, аутлет-центре, дискаунт-центре, торгово-развлекательном центре, торговом центре, торговом доме, на модернизированных торговых рынках, в многофункциональных зданиях (комплексах), ОРЦ, посредством вендингового автомата.

К торговому объекту современного формата относится стационарный торговый объект с торговой площадью не менее 500 квадратных метров, со специализированным или смешанным ассортиментом товаров, функционирующий по методу самообслуживания в сочетании с методом традиционного обслуживания, а также оказанием дополнительных услуг торговли, наличием оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек, высокой производительностью труда и продажи с квадратного метра торговой площади, с площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории.

К торговым объектам современного формата также относится вендинговый автомат.

Также дополнено, что субъект внутренней торговли, осуществляющий торговую деятельность на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, морского порта, руководствуется в своей деятельности законом и правилами, за исключением осуществления торговой деятельности в магазинах беспошлинной торговли.

Документ также содержит ряд других поправок.

Как пояснили в МТИ, принятие проекта позволит сосредоточить внимание на реализации стратегических задач, направленных на развитие торговой инфраструктуры, создаст условия для устойчивого и сбалансированного роста современных форматов торговли.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июня.