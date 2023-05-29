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Трансгендера из Казахстана задержали в Москве

трансгендера из Казахстана задержали в Москве Фото: pixabay
Трансгендера из Казахстана задержали в Москве за дебош в баре "Молодежь" во время празднования своего дня рождения, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала SHOT, 44-летняя гражданка Казахстана Элис Фемина пришла накануне отдохнуть в бар "Молодежь" на Новослободской улице. Она стала вести себя неадекватно, сотрудники бара вызвали полицию.

Прибывшие полицейские успокоили Элис и увезли в отделение. Они выяснили, что год назад она была мужчиной – Ильей Науменко. На казахстанку составили несколько административных протоколов, в том числе за хулиганство.

Ей грозит несколько штрафов и арест.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что за рубежом с казахстанцами может произойти что угодно практически ежедневно.


"Не по всем гражданам у нас бывает информация. Большинство не обращаются в посольство за помощью. но по данному случаю, естественно, мы выясним".Айбек Смадияров

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Редакция Zakon.kz
Казахстан Москва
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