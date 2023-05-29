Трансгендера из Казахстана задержали в Москве за дебош в баре "Молодежь" во время празднования своего дня рождения, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала SHOT, 44-летняя гражданка Казахстана Элис Фемина пришла накануне отдохнуть в бар "Молодежь" на Новослободской улице. Она стала вести себя неадекватно, сотрудники бара вызвали полицию.

Прибывшие полицейские успокоили Элис и увезли в отделение. Они выяснили, что год назад она была мужчиной – Ильей Науменко. На казахстанку составили несколько административных протоколов, в том числе за хулиганство.



Ей грозит несколько штрафов и арест.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что за рубежом с казахстанцами может произойти что угодно практически ежедневно.



