В Астане наградили медалями тех, кто помогает казахстанцам приобрести квартиры

В этом году казахстанской системе жилстройсбережений исполняется 20 лет. А еще – 10 лет существованию НУХ "Байтерек", в структуру которого входит флагман жилищных сбережений – "Отбасы банк".

Многие сотрудники фининститута работают в нем со дня основания. Что держит людей на их рабочих местах – мы узнали в ходе церемонии награждения лучших сотрудников памятными медалями к 10-летию АО "НУХ "Байтерек". Их сотрудникам банка вручил лично председатель правления холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев .

Ежедневно казахстанцы покупают через ипотечные программы "Отбасы банка" более 400 квартир. Сделки заключаются как онлайн, так и офлайн, но большинство клиентов все же предпочитают живое общение. Поэтому среди награжденных – очень много представителей отделов по работе с клиентами. Одна из таких – специалист 1 категории Отдела по работе с клиентами Абайского областного филиала "Отбасы банка" Аяулым Нурмагамбетова.

Фото: НУХ "Байтерек"

"Я работаю в "Отбасы банке" 16 лет. Начинала в головном офисе в Алматы, потом по семейным обстоятельствам переехала в Абайскую область. Семей - город относительно маленький, по моим личным наблюдениям, здесь люди десятилетиями на съемных квартирах живут. У некоторых уже и надежды на приобретение собственного жилья не было. Но у нас много различных программ, начинаешь разбираться в ситуации клиента, входишь в их положение, находишь для них подходящее условия и люди приобретают жилье. Они в этот момент по-настоящему счастливы. И я от них заряжаюсь эмоциями", – рассказывает о том, почему она столько лет работает в "Отбасы банке" Аяулым Нурмагамбетова.

Как признается женщина, работа для нее – не просто второй дом. Все знаменательные события ее жизни так или иначе связаны с "Отбасы банком". Здесь она получила второе высшее образование, вышла замуж, родила троих детей, купила собственную квартиру.

"Это мое призвание, наверное", - рассуждает Нурмагамбетова и надеется, что сможет помочь еще многим горожанам купить желанное жилье и построить личное счастье под собственной крышей.

Фото: НУХ "Байтерек"

Еще один представитель Отдела по работе с клиентами "Отбасы банка", но уже филиала г. Шымкент – Улан Наврузбаев. Молодой мужчина очень смущается давать интервью.

"Я не знаю, если честно, за что меня награждать будут. Работаю много лет уже в "Отбасы банке", многие клиенты хотят, чтобы именно я их обслужил, в очередь записываются ко мне. Но разве за это награждают?" - недоумевает он.

Каждый день Улан Наврузбаев консультирует людей по принципу "до последнего клиента". Даже поездка на награждение в Астану, как признается мужчина, не совсем вписалась в его график, ведь в Шымкенте остались люди, которым нужны сведения о самых выгодных для них программах "Отбасы банка".

Есть среди тех, кто представлен к награде, и так называемые "бойцы невидимого фронта". Один из них - заведующий Сектором информационной службы филиала в Алматы Ильдар Хайбуллин. Он работает в "Отбасы банке" более 13 лет, был одним из тех, кто настраивал работу всего алматинского офиса банка и участвовал в разработке и настройке всех информационных систем банка. Сейчас "отвечает" в том числе за успешную работу систем IP телефонии, а также систем электронной очереди и терминалов банка.

Фото: НУХ "Байтерек"

"13 лет назад об "Отбасы банке" мало кто знал, были совсем иные алгоритмы пополнения сберегательных счетов и внесения платежей по ипотеке. Людям приходилось ради многих операций каждый месяц приезжать в отделения банка. А сейчас даже договора заключаются онлайн! Люди могут быть клиентами нашего банка и при этом никогда не ходить в отделения. И то, что в создании этого удобства есть и твоя заслуга очень вдохновляет", - признается Ильдар Хайбуллин.

Сейчас в Отбасы на будущее жилье копят 2,6 млн вкладчиков. Ежедневно в банке открывается порядка 2 000 новых сберегательных счетов. Их обладатели, накопив на первоначальный взнос, получают возможность взять в банке кредит на покупку жилья по ставкам от 3,5% (ГЭСВ от 3,6%) до 11,5 % (ГЭСВ от 11,2%) годовых. Общий депозитный портфель банка равен 2 трлн тенге.