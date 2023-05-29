Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пикник с чемпионом и мастер-класс по нунчакам: как прошли выходные у алматинцев

Как прошли выходные у алматинцев Фото: Parimatch
Сезон летних походов в горы получил дерзкий старт в минувшие выходные. И запустил его никто иной, как чемпион мира по тхэквондо и автор популярного #bottlecapchallenge, Фараби Давлетчин вместе со своим официальным партнером Parimatch.

Участники узнали, как правильно махать нунчаками и растягиваться без риска не разогнуться. А если вы пропустили все веселье, читайте материал и вдохновляйтесь.

27 мая в городе Алматы состоялся дебютный "Пикник с чемпионом", где любители активного отдыха и желающие к нему приобщиться смогли подняться в горы вместе с известным казахстанским спортсменом Фараби Давлетчиным. Мероприятие собрало больше 30 участников.


Как прошли выходные у алматинцев

Фото: Parimatch


Поход стартовал ранним утром с фонтана на Медеу, и уже тут самые заряженные были вознаграждены за проявленное рвение – первые 50 прибывших на место сбора получили "чемпионские боксы" с подарками от Parimatch.

"Мы верим, что популяризация спорта во многом зависит от мышления, поэтому нам важно было показать казахстанцам, что спорт – это не обязательно тренировки до седьмого пота и дорогие абонементы. Спортом можно заниматься в любое время, в любом темпе и в приятной компании. А подъем на Горельник – самый доступный и любимый маршрут алматинцев. Отдельное спасибо нашему амбассадору Фараби Давлетчину за чуткое наставничество и умение мотивировать начинающих спортсменов", – поделилась Мария Богородская, руководитель отдела коммуникаций Parimatch Kazakhstan.


Как прошли выходные у алматинцев

Фото: Parimatch


После небольшой разминки экспедиция приступила к покорению "лестницы здоровья", все 842 ступеньки до плотины, где спортсмены смогли перевести дух и насладиться видами. Далее подъем до Горельника на специально отведенное место, где Давлетчин провел два увлекательных мастер-класса по растяжке и владению нунчаками.

"Атмосфера была очень классная. Мы размялись, поднялись вместе по лестнице под музыку. Некоторые замеряли время – один из участников смог достичь вершины за 8 минут. Но я горжусь каждым, кто пришел и прошел с нами весь путь до Горельника. Самые заряженные также поучаствовали в мастер-классе по нунчакам. Думаю, что подобные мероприятия нужно проводить чаще для продвижения активного отдыха и здорового образа жизни. Я и мой партнер Parimatch уже планируем следующий "пикник", так что рекомендую всем желающим следить за новостями и быть наготове!" – сказал Фараби Давлетчин, чемпион мира по тхэквондо и хапкидо, а также амбассадор Parimatch Kazakhstan.


Как прошли выходные у алматинцев

Фото: Parimatch


Самая активная часть мероприятия на этом завершилась, и участники получили возможность расслабиться на пикнике, а также сфотографироваться и пообщаться с самим чемпионом в неформальной обстановке.

Смотрите видео, чтобы еще лучше прочувствовать атмосферу первого совместного похода в горы с Parimatch:


Читайте также

Какую ответственность понесут акимы областей за низкое привлечение инвестиций, рассказал глава МНЭ

Запрет на вывоз угля и лигнита автотранспортом ввели в Казахстане

Главное за день: обращение ЕНПФ к казахстанцам, содержание записки Путина Токаеву, повышение соцвыплат

Айсулу Омарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Последствия вейпов: Казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Последствия вейпов: казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления