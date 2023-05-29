Куда ушли рекордные инвестиции, поинтересовался депутат

Депутат Сената Сергей Ершов на "правчасе" в Сенате поинтересовался, куда пошли сотни миллиардов долларов привлеченных в страну инвестиции, притом, что во многих секторах экономики наблюдается высокий износ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сергей Ершов поинтересовался у министра национальной экономики, куда ушли привлеченные в страну инвестиции.

"Мы прослушали ваш доклад. Мы уже знаем какие инвестиции получил Казахстан за годы независимости – около 400 млрд долларов. Мы знаем какой инвестиционный климат у нас, какие преференции получают инвесторы. За девять лет работы здесь я много об этом слышал. Но я никак не могу дождаться ответа – а куда пошли эти инвестиции конкретно? Почему, куда не посмотри, все изношено. У нас энергосистемы изношены, инженерная инфраструктура изношена, вот Баталов (Раимбек - глава НПП "Атамекен" - ред.) сказал – 70% железных дорог изношено. Куда пошли эти сотни миллиардов долларов? Объясните простым языком – эти инвестиции, сотни миллиардов – как это повлияло на уровень жизни народа, он повысился или понизился. Что мы построили, производим, чтобы хотя бы товары стабилизировать цены, куда пошли эти сотни миллиардов долларов?", - задался вопросами депутат.

В ответ Алибек Куантыров заявил, что в сфере ЖКХ инвестиции не такие большие, так как большинство предприятий сферы ЖКХ находятся в коммунальной собственности. И если частный инвестор приходит в эту сферу, то поднимается речь о повышении тарифов, так как ему нужно рассчитывать свою финансовую модель, вкладывать свои деньги. Эти вещи, по словам министра, являются взаимосвязанными.



"Макроэкономически – у нас положительно повлияло на рост экономики. И ощутить прям в целом это не так просто, но мы видим рост экономики, мы видим создание рабочих мест, инвестиции сейчас идут не только в крупные проекты, но и в МСБ. Оценить инвестиции сложно – инвестиции это не только деньги, это прежде всего компетенции, технологии, знания. Благодаря этим инвестициям у нас появились компетенции", - добавил глава МНЭ.

Ранее Алибек Куантыров заявил, что в 2022 году в Казахстан привлечено беспрецедентные 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Это рекордный показатель с 2012 года.

