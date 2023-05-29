Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ЧСИ, нотариусов и ряд экспертов будут тестировать в автоматизированном режиме

ЧСИ, нотариусов и ряд экспертов будут тестировать в автоматизированном режиме Фото: МЮ РК
Частные судебные исполнители, нотариусы, адвокаты, судебные эксперты и патентные поверенные будут сдавать аттестацию в автоматизированном режиме, сообщает Zakon.kz.

29 мая 2023 года в Астане состоялась презентация пилотного проекта по проведению аттестации ЧСИ, нотариусов, адвокатов, судебных экспертов и патентных поверенных в автоматизированном режиме.

"В рамках поручения Главы государства по реинжинирингу и оптимизации процессов оказания государственных услуг, Министерством юстиции совместно с АДГС, МЦРИАП и АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы" проведена работа по реинжинирингу и автоматизации процессов аттестаций. Реализация проекта в целом обеспечит прозрачность процесса, повысит доступ к профессии, исключит человеческий фактор, сократит сроки оказания государственных услуг и предоставит возможность кандидатом проходить аттестацию в удобное время", - подчеркнул министр юстиции РК Азамат Ескараев.


ЧСИ, нотариусов и ряд экспертов будут тестировать в автоматизированном режиме

Фото: МЮ РК

По словам министра, этап устного комиссионного собеседования заменен на ситуационные кейсовые вопросы. Для их прохождения подготовлено соответствующее программное обеспечение. Новый подход, на первоначальном этапе апробирован в городах Астана, Шымкент и Туркестанской области, получив пилотный опыт он будет расширен на всю страну.

Учитывая положительный опыт проведения тестирования кандидатов на государственную и правоохранительную службу, а также наличия современных залов тестирования, площадкой для организации тестирования, выбрано АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы".

Читайте также

"Воруют на продажу целиком или частями": как уберечь велосипед от кражи

Казахстан на 90% зависит от импорта важнейших стройматериалов – депутат

Какие мероприятия пройдут в Алматы в День памяти жертв политических репрессий и голода

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Последствия вейпов: Казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Последствия вейпов: казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления