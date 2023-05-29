ЧСИ, нотариусов и ряд экспертов будут тестировать в автоматизированном режиме

Частные судебные исполнители, нотариусы, адвокаты, судебные эксперты и патентные поверенные будут сдавать аттестацию в автоматизированном режиме, сообщает Zakon.kz.

29 мая 2023 года в Астане состоялась презентация пилотного проекта по проведению аттестации ЧСИ, нотариусов, адвокатов, судебных экспертов и патентных поверенных в автоматизированном режиме.

"В рамках поручения Главы государства по реинжинирингу и оптимизации процессов оказания государственных услуг, Министерством юстиции совместно с АДГС, МЦРИАП и АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы" проведена работа по реинжинирингу и автоматизации процессов аттестаций. Реализация проекта в целом обеспечит прозрачность процесса, повысит доступ к профессии, исключит человеческий фактор, сократит сроки оказания государственных услуг и предоставит возможность кандидатом проходить аттестацию в удобное время", - подчеркнул министр юстиции РК Азамат Ескараев.





Фото: МЮ РК

По словам министра, этап устного комиссионного собеседования заменен на ситуационные кейсовые вопросы. Для их прохождения подготовлено соответствующее программное обеспечение. Новый подход, на первоначальном этапе апробирован в городах Астана, Шымкент и Туркестанской области, получив пилотный опыт он будет расширен на всю страну.



Учитывая положительный опыт проведения тестирования кандидатов на государственную и правоохранительную службу, а также наличия современных залов тестирования, площадкой для организации тестирования, выбрано АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы".