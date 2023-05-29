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Таксистов на онлайн-платформах в РК могут обязать ездить с шашечками

Таксистов на онлайн-платформах в РК могут обязать ездить с шашечками Фото: unsplash
Водителей в Казахстане, работающих таксистами через онлайн-платформы, хотят узаконить в "Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом", сообщает Zakon.kz.

Поправки в правила подготовило МИИР РК, передают "Колеса".

Согласно проекту, предлагается прописать, что перевозчик такси – физическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа такси.


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Если поправки примут, то таксисты, работающие по приложениям, должны будут зарегистрироваться в спецреестре и в дальнейшем в процессе работы исполнять требования закона "Об автомобильном транспорте", а именно:

  • использовать для перевозок пассажиров и багажа машины, имеющие отличительные обозначения (шашечки, надпись "Такси" и т. д.);
  • проходить предрейсовый технический осмотр авто, а также предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры;
  • вовремя отдыхать.

В целом большинство такси в Алматы и других крупных городах Казахстана имеют брендирование и отличительные схемы на авто уже не первый год и без этого пункта в правилах. А вот техосмотр авто и медосмотр водителя перед сменой явно никогда не делаются.

Контроль за соблюдением таксистами вышеперечисленных требований предлагается возложить на информационно-диспетчерскую службу компании, с которой они сотрудничают. Как именно проходить технический и медицинский осмотр водителям, в проекте правил не уточняется.

Стоит отметить, что с 1 июля таксисты начнут платить налоги в Казахстане.

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