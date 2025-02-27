Регистрацию бумажных документов приостановят в Единой системе управления транспортными документами

Министерство транспорта подготовило приказ о приостановлении действий некоторых структурных элементов Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, приостанавливается до 1 июня 2026 года норма по обязательной регистрации в Единой системе управления транспортными документами оформленных на бумажном носителе путевого листа и товарно-транспортной накладной на грузовое автотранспортное средство с технической допустимой максимальной массой более 3,5 тонн.

Цель проекта – усовершенствовать Единую систему управления транспортными документами.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 марта.

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