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Право

Регистрацию бумажных документов приостановят в Единой системе управления транспортными документами

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 15:18 Фото: unsplash
Министерство транспорта подготовило приказ о приостановлении действий некоторых структурных элементов Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, приостанавливается до 1 июня 2026 года норма по обязательной регистрации в Единой системе управления транспортными документами оформленных на бумажном носителе путевого листа и товарно-транспортной накладной на грузовое автотранспортное средство с технической допустимой максимальной массой более 3,5 тонн. 

Цель проекта – усовершенствовать Единую систему управления транспортными документами.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 марта.

Ранее мы рассказали, что Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизтоплива.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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