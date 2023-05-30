Акимат Астаны проводит онлайн-конкурс ко Дню государственных символов

В Казахстане 4 июня отмечают День государственных символов страны. В честь праздника в столице запустили онлайн-конкурс "Мемлекеттік рәміздер – ұлт мақтанышы".

Ко Дню госсимволов Казахстана акимат столицы запустил конкурс "Мемлекеттік рәміздер – ұлт мақтанышы". Участникам необходимо с 29 мая по 1 июня опубликовать в Instagram креативное фото с флагом, гербом либо видео с оригинальным исполнением гимна.

Страница должна быть открытой, а пост – подписан хештегом #МемлекеттікРәміздерҰлтМақтанышы. Также необходимо подписаться на аккаунт @akimat__astana и отметить его в публикации. Участие в конкурсе могут принять жители столицы от 12 лет.

Фото: gov.kz

Прием публикаций завершается в 23:59 часов 1 июня. Победителей определят решением конкурсной комиссии по трем номинациям: "Лучшее фото с флагом РК", "Лучшее фото с гербом РК", "Лучшее исполнение гимна РК".

Их объявят 4 июня на онлайн-видеомарафоне "Ел рәміздері - еркіндік нышаны", который будет транслироваться на YouTube-канале акимата Астаны.