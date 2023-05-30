Каких специалистов будут привлекать в сельские населенные пункты
Фото: Zakon.kz Павел Михеев
Министерство сельского хозяйства приказом от 24 мая 2023 года утвердило новый "Перечень должностей специалистов агропромышленного комплекса, привлекаемых в сельские населенные пункты", сообщает Zakon.kz.
Новый перечень практически в 3 раза больше действовавшего ранее.
В него вошли следующие специалисты:
- Aгроном
- Агрохимик
- Инженер по теплофикации сельскохозяйственного предприятия
- Ветеринарный техник
- Техник по племенному делу
- Бактериолог
- Врач ветеринарный
- Фельдшер ветеринарный
- Вирусолог
- Герболог
- Гельминтолог
- Инженер по механизации трудоемких процессов
- Инженер по горюче-смазочным материалам
- Техник по искусственному осеменению животных
- Врач ветеринарной лаборатории
- Зоотехник
- Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
- Почвовед
- Фитопатолог
- Химик
- Энтомолог
- Инженер-гидротехник (гидротехник)
- Специалист по водным ресурсам и водопользованию
- Специалист по мелиорации, рекультивации и охране земель
Приказ вводится в действие 9 июня 2023 года.
Прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты сотрудникам оказываются следующие меры социальной поддержки, определенные Правительством:
- подъемное пособие в сумме, равной 100 МРП (345 000 тенге);
- социальная поддержка для приобретения или строительства жилья - бюджетный кредит в сумме, не превышающей 1500 МРП (5 175 000 тенге).
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