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Каких специалистов будут привлекать в сельские населенные пункты

Утвержден перечень специалистов АПК, привлекаемых в сельские населенные пункты Фото: Zakon.kz Павел Михеев
Министерство сельского хозяйства приказом от 24 мая 2023 года утвердило новый "Перечень должностей специалистов агропромышленного комплекса, привлекаемых в сельские населенные пункты", сообщает Zakon.kz.

Новый перечень практически в 3 раза больше действовавшего ранее.

В него вошли следующие специалисты:

  1. Aгроном
  2. Агрохимик
  3. Инженер по теплофикации сельскохозяйственного предприятия
  4. Ветеринарный техник
  5. Техник по племенному делу
  6. Бактериолог
  7. Врач ветеринарный
  8. Фельдшер ветеринарный
  9. Вирусолог
  10. Герболог
  11. Гельминтолог
  12. Инженер по механизации трудоемких процессов
  13. Инженер по горюче-смазочным материалам
  14. Техник по искусственному осеменению животных
  15. Врач ветеринарной лаборатории
  16. Зоотехник
  17. Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
  18. Почвовед
  19. Фитопатолог
  20. Химик
  21. Энтомолог
  22. Инженер-гидротехник (гидротехник)
  23. Специалист по водным ресурсам и водопользованию
  24. Специалист по мелиорации, рекультивации и охране земель

Приказ вводится в действие 9 июня 2023 года.

Прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты сотрудникам оказываются следующие меры социальной поддержки, определенные Правительством:

  • подъемное пособие в сумме, равной 100 МРП (345 000 тенге);
  • социальная поддержка для приобретения или строительства жилья - бюджетный кредит в сумме, не превышающей 1500 МРП (5 175 000 тенге).

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