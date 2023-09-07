На каких условиях и кому будут предоставлять кредиты в сфере АПК

Министерство сельского хозяйства приказом от 31 августа 2023 года утвердило Правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, кредиты предоставляются претендентам для создания новых или расширения действующих проектов в сфере АПК из средств республиканского бюджета и/или местных бюджетов через поверенного.

Поверенного определяют местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы, осуществляющие функции в области сельского хозяйства (МИО) в соответствии с бюджетным законодательством РК.

На каких условиях предоставят кредит

МИО через поверенного предоставляет кредиты претендентам с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:

срок кредита – до 10 лет;

максимальная сумма кредита – не более 5 миллиардов тенге;

номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых;

целевое назначение кредита – реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих:

молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов);



птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса птицы в год);



овощехранилищ (от 1000 тонн);



орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение);

наличие залогового обеспечения;

льготный период по погашению основного долга составляет не более 24 (двадцать четыре) месяцев.

Способы приема заявок, критерии выдачи и обеспечения кредитов, размер софинансирования, категории претендентов, а также перечень документов для получения кредита указываются в договоре поручения заключенном между МИО и поверенным.

По каким критериям отбираются проекты

отраслевая целесообразность с учетом импортозамещения социально значимых продовольственных товаров;

обеспечение населения региона качественными и доступными продуктами питания;

создание временных и постоянных рабочих мест;

наличие опыта работы не менее 5 (пяти) лет в сфере производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции;

отсутствие просроченной задолженности более 90 (девяноста) дней по кредитным и лизинговым обязательствам;

наличие необходимой площади сельскохозяйственных угодий для формирования прочной кормовой базы, материально-технического оснащения парка сельскохозяйственной техники.

Претенденты на получение кредита должны предоставить поверенному документы на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающие соответствие установленным требованиям. Поверенный проводит оценку представленного проекта и направляет документы претендентов, получивших положительные заключения, в МИО на рассмотрение комиссии.

Поверенный не взимает какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные с кредитом претендентов, за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей, взимаемых по причине нарушения претендентами обязательств договора по кредиту, при этом размер таких комиссий, сборов и/или иных платежей устанавливается в кредитном договоре.

Вознаграждение поверенному оплачивает МИО за счет местного бюджета.

Для отбора проектов решением акима области, городов республиканского значения и столицы создается комиссия из представителей МИО, в том числе районного (городского) уровня, местных исполнительных органов по вопросам сельского хозяйства, в том числе районного (городского) уровня, депутатов маслихата, Региональной палаты предпринимателей "Атамекен", общественных объединений, научно-образовательных учреждений, представители бизнеса, региональных СМИ, отраслевых экспертов в составе не менее 7 человек.

Заседание комиссии фиксируется с помощью технических средств аудио-, видеозаписи. Для обеспечения прозрачности и объективности работы на заседание комиссии приглашаются наблюдатели.

Отобранный претендент с проектом в сфере АПК для предоставления кредита подписывает договор займа, договор залога с МИО и поверенным. После регистрации договора залога в уполномоченном органе поверенный в течение 5 рабочих дней перечисляет сумму кредита на его текущий счет.

Поверенный ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в МИО отчет о целевом использовании кредитов.

Приказ вводится в действие 17 сентября 2023 года.