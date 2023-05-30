Когда лучше покупать билет на самолет, рассказал Питер Фостер

Президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер на заседании правительства РК 30 мая рассказал, из чего складывается ценообразование, и как купить билет подешевле, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ценообразование в компании Fly Arystan является динамичным, и это общая практика, которая применяется всеми мировыми перевозчиками.

"Цены, тарифы, как мы называем 13 субклассов определяются рынком. Что это означает? Чем раньше кто-то осуществляет бронирование и покупает, тем ниже будет тариф, который мы сможем и предложить. Это также зависит от дня планирования. Если это момент высокого спроса в пятницу вечером, конечно, тариф будет выше. Но это не модель ценообразования, которая зависит от расходов. Это динамичное, которое зависит только от рынка, спроса. Это стандартная международная тарифная политика, модель, которая используется и которая зависит только от рынка". Питер Фостер

Он добавил, что Fly Arystan теряет деньги во время низкого спроса, так как цены на билеты падают, а расходы, в том числе на персонал компании, остаются прежними.

"Но обратно, когда будет пиковый спрос, когда тарифы остаются высокими и наблюдается высокий спрос, там же есть возможность для перевозчика получать прибыль". Питер Фостер

Он согласился с тем, что вопрос тарифной политики вызывает много внимания и вопросов у общественности. Но, по его словам, авиакомпания делает все возможное в тех условиях, в которых работает.

"Мы работаем с сильным инфляционным давлением. Тем не менее мы принимаем все возможные меры, чтобы держать тарифы на максимально низком уровне. Мы не делали никаких движений или изменений по внутренним тарифам. Fly Arystan 54% своих тарифов на внутренних маршрутах продает ниже 14 тысяч тенге, Air Astana – 47% ниже, чем 20 тысяч тенге. Если в принципе смотреть на средние тарифы, которые Fly Arystan продавал в прошлом году – это 49 долларов. В контексте в 2019 году до того, как был запущен Fly Arystan, средний тариф на Air Astana на внутренних маршрутах был 81 доллар". Питер Фостер

Внутренний рынок Казахстана, по его словам, развивается очень большими темпами, несмотря на то, что в 2020 году было значительное снижение. Согласно статистике ИАТА у нашей страны на данный момент самый быстрорастущий рынок внутренних перевозок в мире.

В апреле 2023 года Питер Фостер давал интервью корреспонденту Zakon.kz, в котором рассказал, как авиакомпании удалось избежать "черного списка" Европейской комиссии, а также высказался о предложении по введению предельных цен на авиабилеты.