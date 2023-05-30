Ляззат Калтаева: людям с ограниченными возможностями стало комфортнее в Казахстане

Первый в Казахстане депутат Сената с ограниченными возможностями Ляззат Калтаева рассказала Zakon.kz о том, как живут сейчас люди с инвалидностью, и какие стоят задачи перед парламентариями, чтобы поддержать и сделать комфортнее их будущее.

По словам Калтаевой, после назначения депутатом Сената и получения полномочий определенного влияния на судьбу страны, дало возможность трудиться для улучшения жизни граждан. Также депутат отметила, что такое участие имеет своей целью возможность говорить о проблемах инвалидов от первого лица.

"Управлять государством и говорить о проблемах от первого лица для меня важно и ценно. Именно этим я и занимаюсь последние полтора года. Я была назначена депутатом Сената в непростое время. В то же время его можно назвать временем перемен и перспектив. Еще до момента применения норм закона о выборах и закона о политических партиях президент своим указом показал, что участие лиц с инвалидностью в жизни общества – это не просто слова". Ляззат Калтаева Депутат рассказала, что удалось сделать за время работы в парламенте. "За последние два года приняты два закона, которые были направлены на решение многих вопросов, касающихся взрослых и детей с инвалидностью, а также их семей. Принят социальный кодекс, который в том числе определяет систему социальной помощи и поддержки данной категории граждан. Это и повышение размера пособий, и совершенствование социальных услуг, реформа соцработы, гарантии недискриминации в области соцсферы, а также равные возможности для лиц с инвалидностью, отбывающих наказание в пенитенциарной системе и многие другие". Ляззат Калтаева По мнению спикера, безбарьерная среда выстраивается в рамках национального плана мероприятий по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года. "Сейчас в Сенате мы поднимаем уровень решения вопросов устранения барьеров к информации и услугам, не только к физической инфраструктуре. Это такая же необходимая для жизни среда, которая должна стать безбарьерной". Ляззат Калтаева Депутат сказала, что прямой показатель улучшения жизни людей с инвалидностью – их наличие на улицах и в общественных местах.

"Люди знают о своих правах, говорят о них, требуют. Все больше детей учатся в обычных школах и вузах. И если раньше говорили только о пандусах, то теперь поднимаются вопросы репродуктивного здоровья, пенсионного обеспечения, а значит, люди хотят продолжать трудиться. Люди поют с большой сцены, завоевывают золото на международных соревнованиях". Ляззат Калтаева

Стоит отметить, что Ляззат Молдабековна – первый депутат парламента с ограниченными возможностями в истории независимого Казахстана. Она хорошо известна, как активный общественный деятель, ранее она была председателем ассоциации женщин с инвалидностью "Шырак".

В свою очередь спикер не обошла вниманием и работу ассоциации, которая направлена на помощь женщинам с ограниченными возможностями. Ляззат Калтаева больше не является ее председателем, но ее заслуга неоспорима – женщина бессменно проработала на этой должности председателя с момента создания организации, а это более 20 лет.

"Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак" – сильная и самодостаточная организация с компетентными лидерами у руля. Я не работаю сейчас там, но хочу сказать, что девушки совершенно уверенно справляются со своими обязанностями без меня. В принципе, это то, что мы закладывали в нашей организации с самого начала". Ляззат Калтаева

Также спикер поделилась мнением о поправках в закон о выборах, когда для людей с инвалидностью предусмотрели квоты на прохождение в Мажилис и маслихаты.

"Это дало возможность разным категориям людей заниматься законотворческой деятельностью, которые могут быть полезны в этом. Квота сработала на выборах в Мажилис и в маслихаты. Сейчас в парламенте 6 депутатов в Мажилисе и 71 в маслихатах всех уровней. Уверена, что это результат нашей работы по продвижению политического участия, – отметила парламентарий.

Кроме того, Ляззат Калтаева высказалась и о размере государственной поддержки в виде пособий. Она сообщила, что их размер повысится с 1 июля на 14,5%, объяснив, с чем это связано.

"Размер пособий зависит от величины прожиточного минимума и будет меняться вместе с ним. В то же время с пособием государством предоставляются разные виды поддержки и помощи, и процесс регулирования данной сферы – постоянный и под пристальным вниманием Сената. Говоря о категориях граждан, нужно брать во внимание лиц с множественной формой инвалидности, с редкими видами ограничений, такими, как люди маленького роста или после трансплантации органов. Очень важно соблюдать права тех, кто не может заявлять о себе, например, людях с ментальными и интеллектуальными нарушениями. И здесь вопрос не только в размере пособий, но в предоставлении им равных возможностей реализовывать свои права". Ляззат Калтаева



При этом, то же самое можно сказать и о помощи и поддержке женщин с инвалидностью, добавила спикер.

"Все, что я сказала выше, касается женщин и детей с инвалидностью. Говоря о барьерах отношенческого характера, стоит подчеркнуть, что именно их нужно устранять в нашем обществе. В случае с детьми, я убеждена в следующем: дети легче всего воспринимают мир таким, какой он есть, и естественно общаются с другими детьми и взрослыми с инвалидностью, если видят их вокруг себя". Ляззат Калтаева

Депутат выразила уверенность в том факте, что от того, насколько открыты сами люди с инвалидностью, зависит также и отношение к ним.





По словам Ляззат Калтаевой, реализация прав лиц с инвалидностью и улучшение качества их жизни для нашего государства является одним из важнейших принципов в построении инклюзивного общества равных возможностей для всех. И в этом немаловажна роль ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов. Сейчас документ уже находится на подписи главы государства.

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"Могу отметить, что Факультативный протокол к Конвенции о правах лиц с инвалидностью ООН – это очень важный документ. Он признает компетенцию Комитета по правам лиц с инвалидностью ООН для рассмотрения жалоб и обращений граждан. Это означает, что казахстанцы с инвалидностью, если их вопрос касается прав, описанных в Конвенции, не был решен во всех других судебных инстанциях страны, может обратиться в данный комитет для решения своего вопроса". Ляззат Калтаева