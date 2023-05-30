Разработан законопроект о возврате государству незаконно приобретенных активов

Депутатами Парламента инициирован проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов"

Целью принятия документа является возврат незаконно приобретенных активов государству и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.

В проекте дано понятие "незаконно приобретенные (полученные) активы" - активы, подлежащие возврату государству в связи с их признанием судом по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, необоснованным богатством (активами необъясненного происхождения), активами, имеющими преступное происхождение или связанными с преступной деятельностью.

Также в документе определен термин "необоснованное богатство (активы необъясненного происхождения)" – активы лица, стоимость которых не соответствует размеру законных доходов либо иных законных источников покрытия расходов на приобретение таких активов.

На кого распространят закон:

Закон будет действовать на территории Казахстана в отношении граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства, юридических лиц, зарегистрированных на территории РК, включая территорию Международного финансового центра «Астана», юридических лиц, зарегистрированных за пределами РК, а равно иностранных структур без образования юридического лица независимо от страны их учреждения (регистрации), в собственности, пользовании, владении или под контролем которых находятся (находились) либо предположительно находятся (находились) незаконные активы на территории Республики Казахстан либо незаконные активы за пределами РК.

Также закон действует в отношении:

граждан РК вне зависимости от места их нахождения и наличия (отсутствия) в их собственности, владении или под контролем активов на территории РК;

в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, вне зависимости от места их нахождения и наличия (отсутствия) в их собственности, владении или под контролем активов на территории Республики Казахстан, в случае, если такие лица ранее постоянно проживали на территории Республики Казахстан либо являлись налоговыми резидентами Республики Казахстан;

в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся (являвшихся) аффилированными лицами.

Активы будут возвращать на основании принципов:

законности;

приоритета стимулирования добровольного возврата; гласности, прозрачности и подотчетности; приоритета защиты прав, свобод и интересов участников процесса; взаимодействия государства и гражданского общества; защиты гражданского оборота, прав добросовестных приобретателей и добросовестных кредиторов; пропорциональности (соразмерности) мер и механизмов по возврату активов государству.

Сообщивший о фактах незаконного приобретения и вывода активов или иным образом оказывающий содействие возврату активов гражданин находится под защитой государства и будет поощрен.

Уполномоченные органы по возврату активов

Генеральная прокуратура получила статус уполномоченного органа по возврату активов. При этом Генпрокуратура осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами, специальными государственными органами, уполномоченными государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора в пределах своих полномочий.



В целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам возврата незаконно приобретенных и выведенных активов создается комиссия.

Меры по возврату незаконно приобретенных и выведенных активов

К мерам, направленным на возврат государству незаконно приобретенных активов, относятся: меры по поиску (раскрытию), подтверждению происхождения активов, обеспечительные меры, меры по добровольному или принудительному возврату активов государству, управлению арестованными, конфискованными или обращенными в доход государства активами и иные меры.



Для определения лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода средств, установления размеров этих средств, признаков незаконного приобретения будут проводить мониторинг и анализ информации о незаконно выведенных активах.

По результатам мониторинга будет формироваться реестр, в котором будут отражены сведения о субъектах и их аффилированных лицах, а также о наследниках субъектов и их аффилированных лиц, в собственности, во владении или под контролем которых находятся (находились) или предположительно находятся (находились) активы, подлежащие подтверждению законности источников их приобретения (происхождения).

В случае возникновения у Генпрокуратуры на основании мониторинга и анализа информации разумного сомнения в законности источников приобретения активов, находящихся (находившихся), предположительно находящихся (находившихся) в собственности, пользовании, владении или под контролем субъекта и (или) его аффилированных лиц, а равно наследников субъектов и их аффилированных лиц, совокупный размер которых равен или превышает 13 млн. МРП (44 850 000 000 тенге), вопрос включения в реестр субъекта и его аффилированных лиц выносится на рассмотрение комиссии.

Генпрокуратура письменно уведомляет о включении в реестр указанных лиц.

При этом граждане, включенные в реестр вправе представить декларации о раскрытии активов, находящихся в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем таких лиц, в том числе активов, находящихся за пределами территории РК, с приложением сведений (документов), подтверждающих законность источников приобретения (происхождения) задекларированных активов.

Далее Генпрокуратура в течение 60 дней будет проверять законность указанных источников средств.

При осуществлении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива Генпрокуратура не вправе:



требовать предоставления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки законности источников приобретения (происхождения) актива; превышать установленные сроки проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива; препятствовать нормальному функционированию проверяемого актива, за исключением случаев, создающих угрозу законности и общественному порядку, социально-экономической стабильности в регионе, конституционному строю и национальной безопасности РК, а также угрожающих возникновением необратимых последствий для жизни и здоровья людей.

В случае возникновения риска вывода из страны или преобразования актива, его обременения либо риска возникновения иных обстоятельств способных затруднить или сделать невозможным возврат активов государству, Генпрокуратура направляет заявление в суд в целях принятия предварительных обеспечительных мер.



Предварительные обеспечительные меры также могут приниматься в отношении активов, имеющих преступное происхождение, а также активов, имеющих отношение к преступной деятельности.

Способы возврата незаконно приобретенных и выведенных активов

Возврат активов может носить добровольный или принудительный характер.

Добровольный возврат активов осуществляется путем передачи всех или части незаконно приобретенных и выведенных активов государству. В случае возврата активов в добровольном порядке на основании соглашений и освобождения лиц от ответственности, представленная ими информация не может быть использована для:

обращения в суды с исками и заявлениями к ним по вопросам, входящим в их компетенцию; расследования новых уголовных дел, зарегистрированных после даты заключения указанных соглашений в отношении лиц, заключивших данные соглашения; расследования зарегистрированных до даты указанных соглашений уголовных дел, в отношении деяний, не связанных с активами, являющимися предметом указанных соглашений; возбуждения новых производств по делу об административных правонарушениях, зарегистрированных после даты указанных соглашений в отношении лиц, заключивших данные соглашения; осуществления зарегистрированных до даты указанных соглашений административных производств в отношении деяний, не связанных с активами, являющимися предметом указанных соглашений.

Принудительный возврат активов осуществляется на основании решений, определений, приговоров и постановлений судов РК, иностранных государств или компетентных органов иностранных государств.

При этом иск об обращении активов в доход государства может быть подан в отношении активов, находящихся в собственности:



субъектов и их аффилированных лиц, их наследников;

иных лиц, которые приобрели активы субъектов и их аффилированных лиц, и знали или должны были знать о преступном либо ином незаконном происхождении такого имущества.

Иск об обращении активов в доход государства как необъяснимого богатства может быть подан в течение 5 лет. Течение срока исковой давности для предъявления иска об обращении активов в доход государства как необъяснимого богатства (активов необъясненного происхождения) начинается со дня представления лицом декларации о раскрытии активов. В случае если декларация не представлена, течение срока исковой давности начинается со дня истечения срока, в течение которого лицо было вправе представить декларацию о раскрытии активов.

Также законопроектом регламентирован порядок принудительногое обращения в доход государства активов, имеющих преступное происхождение, имеющих отношение к преступной деятельности.

Специальный государственный фонд

Возвращенные средства и активы будут зачислять в Специальный государственный фонд с целью финансирования социальных, экономических проектов Казахстана.

Управлением, обеспечением сохранности, реализацией возвращенных активов будет заниматься управляющая компания, учрежденная Правительством.

Задачами управляющей компании являются:



принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов;

обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства;

распоряжение активами;

обеспечение перечисления средств в Специальный государственный фонд от реализации активов.

Международно-правовое сотрудничество по возврату активов

Международно-правовое сотрудничество в целях возврата активов осуществляется в порядке, предусмотренном международными договорами и законодательством РК, путем:



направления запросов о правовой помощи, содействия в исполнении запросов о правовой помощи от компетентных органов иностранных государств; направления запросов о предоставлении информации, сведений и документов в отношении незаконно приобретенных активов, а также в отношении физических лиц, организаций и бенефициарных собственников, причастных к незаконному выводу активов, других связанных правонарушений, операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также содействия в исполнении таких запросов от компетентных органов иностранных государств; направления запросов об аресте, принятии иных обеспечительных мер или конфискации активов и получении доказательств в соответствующие органы и организации иностранных государств или международные организации, а также содействия в исполнении таких запросов от компетентных органов иностранных государств; обращения в иностранные суды с исками (заявлениями) об установлении правового статуса или права собственности на активы; представления интересов государства по вопросам преследования и возврата активов в иностранных и международных судах (арбитражах), а также иных компетентных органах иностранных государств и международных организациях; признания и приведения в исполнение решений судов или иных компетентных органов иностранных государств в отношении поиска (раскрытия), подтверждения происхождения, применения обеспечительных мер, обеспечения сохранности, управления, реализации и возврата незаконно приобретенных активов; заключения международных договоров по вопросам возврата незаконно приобретенных активов государству; заключения меморандумов о сотрудничестве с соответствующим органами или организациями иностранных государств или международными организациями по отдельным вопросам возврата незаконно приобретенных активов государству; осуществления иных действий.

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