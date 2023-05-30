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Минздрав: В шести регионах Казахстана выросла заболеваемость ВИЧ

Минздрав: В шести регионах Казахстана выросла заболеваемость ВИЧ Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства 30 мая заявила о росте заболеваемости вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди жителей ряда регионов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила Ажар Гиният, смертность от СПИД выше среднереспубликанского в шести регионах. В их числе Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской области и Алматы.

"В Карагандинской области данный показатель в четыре раза превышает среднереспубликанский уровень", – заявила министр.

В этих же регионах, по данным главы Минздрава, наиболее высокий уровень распространения ВИЧ.

"По результатам ранжирования, в Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и Алматы четыре из пяти основных показателей указывают на наиболее высокий уровень распространения вируса иммунодефицита человек и недостаточный уровень принимаемых мер по предотвращению новых случаев инфекции вируса иммунодефицита человек на территории области", – добавила Ажар Гиният.

Для решения проблемы в министерстве здравоохранения разработали и утвердили Дорожную карту мероприятий по инфекции вируса иммунодефицита человека на 2023-2026 годы.

Ажар Гиният уверена, что ее реализация позволит обеспечить широкий доступ к тестированию и охват лечением граждан Казахстана, удержать распространенность ВИЧ-инфекции.

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