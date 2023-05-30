Минздрав: В шести регионах Казахстана выросла заболеваемость ВИЧ

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства 30 мая заявила о росте заболеваемости вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди жителей ряда регионов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила Ажар Гиният, смертность от СПИД выше среднереспубликанского в шести регионах. В их числе Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской области и Алматы.

"В Карагандинской области данный показатель в четыре раза превышает среднереспубликанский уровень", – заявила министр.

В этих же регионах, по данным главы Минздрава, наиболее высокий уровень распространения ВИЧ.

"По результатам ранжирования, в Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и Алматы четыре из пяти основных показателей указывают на наиболее высокий уровень распространения вируса иммунодефицита человек и недостаточный уровень принимаемых мер по предотвращению новых случаев инфекции вируса иммунодефицита человек на территории области", – добавила Ажар Гиният.

Для решения проблемы в министерстве здравоохранения разработали и утвердили Дорожную карту мероприятий по инфекции вируса иммунодефицита человека на 2023-2026 годы.

Ажар Гиният уверена, что ее реализация позволит обеспечить широкий доступ к тестированию и охват лечением граждан Казахстана, удержать распространенность ВИЧ-инфекции.

Материал по теме Алихан Смаилов о ВИЧ: Он представляет серьезную угрозу

Ранее Алихан Смаилов заявил, что вирус иммунодефицита человека остается одной из самых значимых проблем глобального общественного здравоохранения, при этом он имеет стабильную тенденцию роста во всем мире. Казахстан, как отметил премьер-министр, "не является исключением".