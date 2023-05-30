Казахстанским гражданским служащим запретят принимать и дарить подарки официальным лицам

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило дополнения в Кодекс служебной этики гражданских служащих, сообщает Zakopn.kz.

В частности, дополнена глава "Этические требования к гражданским служащим".

Так, гражданскому служащему необходимо:



вести себя в полном соответствии с должностными обязанностями, по- деловому, вежливо, не допуская высказываний которые могли бы трактоваться как вымогательство, либо как готовность взять взятку;

уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к гражданскому служащему в целях склонения к совершению коррупционных преступлений;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении гражданским служащим должностных обязанностей;

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством;

при обнаружении подарка, оставленного на рабочем месте подчиненным или услугополучателем принять меры для возвращения подарка оставившему его лицу. Если это невозможно, следует незамедлительно письменно уведомить об этом работодателя;

подарки, поступившие без его ведома, а также полученные им в связи с исполнением соответствующих функций, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда гражданскому служащему стало известно о поступившем подарке, а оказанные гражданскому служащему при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда гражданскому служащему стало известно об оказании услуги.

Также расширены требования о том, чего гражданскому служащему необходимо не допускать:



получения в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);

принимать подарки или услуги в связи с исполнением своих должностных обязанностей от лиц, зависимых от них по службе, за общее покровительство или попустительство по службе;

дарить подарки и оказывать неслужебные услуги официальным лицам для получения с использованием должностных полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества;

участие в азартных играх и посещение игорных заведений.

Ранее эти требования отсутствовали в Кодексе служебной этики гражданских служащих.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 июня.

Кодекс представляет собой свод общих принципов и норм служебной этики, которыми руководствуются гражданские служащие РК. Этические нормы и требования, содержащиеся в Кодексе обязательны для всех гражданских служащих, которые должны неуклонно соблюдаться ими.

Гражданскому служащему при выполнении своих должностных обязанностей необходимо соблюдать следующие принципы:

