Ряд новых этических требований предъявлен к гражданским служащим

Министерство труда приказом от 13 ноября 2023 года внесло изменения в Кодекс служебной этики гражданских служащих, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с принятыми поправками к гражданским служащим установлен ряд новых этических требований. Для удобства мы выделили их в тексте курсивом.

Гражданскому служащему необходимо:

добросовестно выполнять свои служебные обязанности, неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, рационально и эффективно использовать рабочее время;

соответствовать высоким моральным и нравственным критериям, соблюдать установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты;

повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного использования служебных обязанностей;

своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества, не допускать преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей деятельности;

быть честным, справедливым, скромным, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, проявлять вежливость и корректность в обращении с гражданами и коллегами;

обеспечивать законность при осуществлении служебных обязанностей;

обеспечивать прозрачность принятия решений, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;

обеспечивать сохранность государственной собственности, рационально, эффективно и только в служебных целях использовать вверенную собственность организации, включая автотранспортные средства;

соблюдать деловой этикет и правила официального поведения;

противостоять проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством;

пресекать либо принимать иные меры по недопущению нарушений норм служебной этики со стороны других гражданских служащих;

соответствовать должностным обязанностям, проявлять корректность, не допускать высказываний и (или) действий связанных с получением взятки либо посредничество во взяточничестве;

незамедлительно информировать работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к гражданскому служащему в целях склонения к совершению коррупционных преступлений;

воздерживаться от поведения и иных неправомерных действий связанных с исполнением гражданским служащим должностных обязанностей;

при обнаружении подарка, оставленного на рабочем месте подчиненным и (или) услугополучателем принять меры для возвращения подарка оставившему его лицу. В случае невозможности определить данное лицо гражданскому служащему следует незамедлительно о данном факте письменно уведомить работодателя;

подарки, поступившие без его ведома, а также полученные им в связи с исполнением соответствующих функций, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда гражданскому служащему стало известно о поступившем подарке, а оказанные гражданскому служащему при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда гражданскому служащему стало известно об оказании услуги.

Помимо этого гражданскому служащему необходимо не допускать:

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету гражданского служащего и организации;

использования служебного положения для оказания влияния на деятельность государственных органов, местного исполнительного органа, организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

совершения проступков и правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;

использования служебного положения для решения вопросов личного характера, не допускать фактов принятия подарков, денежного вознаграждения, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения от физических и юридических лиц в связи с выполнением должностных обязанностей;

от физических и юридических лиц в связи с выполнением должностных обязанностей; использования служебной информации в корыстных и иных личных целях;

распространения сведений, не соответствующих действительности, не комментировать и обсуждать, в том числе профессиональные качества других гражданских служащих, не допускать выражения и высказывания, порочащие другого гражданского служащего, а также критические замечания в его адрес;

принимать подарки или услуги в связи с исполнением своих должностных обязанностей от лиц, зависимых от них по службе, за общее покровительство или попустительство по службе;

дарить подарки и оказывать неслужебные услуги официальным лицам для получения с использованием должностных полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества;

необоснованный отказ в информации физическим и юридическим лицам, либо ее задержка, передача недостоверной или неполной информации;

оказание неправомерного предпочтения физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений;

предоставление не предусмотренных законодательством РК преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении и продвижении по службе.

Приказ вводится в действие 26 ноября 2023 года.

В соответствии с Трудовым кодексом к гражданским служащим относятся лица, занимающие в установленном законодательством РК порядке оплачиваемую штатную должность в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющие должностные полномочия в целях реализации их задач и функций, осуществления технического обслуживания и обеспечения функционирования государственных органов.