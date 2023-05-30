Огненная стихия: почему в ЗКО участились пожары и как с этим борются

В Западно-Казахстанской области стало больше не только бытовых пожаров: с приходом тепла начала гореть степь и леса. Департамент по ЧС ЗКО совместно с акиматами и госорганами проводят комплекс профилактических мер, сообщает Zakon.kz.

На конец мая этого года по области зарегистрировано в общей сложности уже 200 пожаров, причем в 80-90% случаях по вине людей. В них погибли 6 человек (трое из них – во время сварочных работ в одном из частных СТО в Уральске, остальные угорели от угарного газа во время пожаров в частном секторе). Травмы различной степени получили 4 человека. Сумма ущерба от всех пожаров составила более 32 млн. тенге.

Заместитель начальника Департамента по ЧС ЗКО Рашид Блялов рассказал корреспонденту Zakon.kz, что число пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 36,9%. При этом в жилом секторе на 40,6%.

Кроме того, с начала года на территории лесного фонда области произошло уже 2 лесных пожара и 28 природных возгораний на общей площади 452 гектара. За аналогичный период прошлого года произошло 11 природных возгораний на общей площади 74 гектара.

Самый крупный лесной пожар в 2023 году случился на территории областного центра 20-21 апреля – горела сухая трава и лес в Перевалочной роще в центре города.

"Тушение пожара в Перевалочной роще осложнял порывистый ветер и завалы сухостоя – проехать сквозь лесной массив противопожарные машины не могли. Бойцам приходилось тушить пожар вручную, при помощи ранцевых огнетушителей. Была угроза распространения пожара в сторону городской ТЭЦ. Огонь распространился на территории 70 гектаров. Тушить этот пожар нам пришлось около 2 суток. Задействовали 158 человек и 34 единиц техники", – сказал Рашид Блялов.

По его словам, материальный ущерб от лесных пожаров с начала 2023 года составил более 2,5 млн тенге.

В пожарах чаще всего виноват сам человек

Блялов рассказал, что основными причинами пожаров являются неосторожное обращение людей с огнем, нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых печей.

Так, за нарушение правил противопожарной безопасности было привлечено более 150 человек. Из них 128 человека получили предупреждения и 27 – штрафы на общую сумму 1,58 млн. тенге.

Нарушителей могут оштрафовать за розжиг костров в неположенном месте, сжигание мусора в своих дворах. Если пожар в жилом доме или на предприятии произошел по вине владельца жилья или производственного объекта, тогда ему тоже грозит штраф.

Для предупреждения лесных и не только пожаров Департамент по ЧС ЗКО совместно с акиматами и госорганами проводят комплекс мер, направленных на снижение количества возгораний. Специально для проведения рейдовых мероприятий по области созданы 14 мобильных групп из числа сотрудников ЧС, полиции, местных исполнительных органов и волонтеров. Эти мобильные группы уже провели 175 рейдовых мероприятия – в ходе выездов по населенным пунктам и лесным массивам выдали 3804 памяток и рекомендаций населению.

С начала 2023 года мобильные группы выявили и привлекли к административной ответственности 38 лиц – это и крестьянские хозяйства, которые у себя на полях сжигают прошлогоднюю траву, и рядовые жители, которые разводят костры в лесу во время пикников.

Также в целях профилактики лесных пожаров районные отделы ЧС провели совместно с крестьянскими хозяйствами 65 сходов и 27 круглых столов с охватом более 2000 человек.

Оснащенность пожарных частей – около 90%

Заместитель начальника Департамента рассказал, что на сегодня в области действуют 28 пожарных подразделений государственной противопожарной службы. Из них 8 дислоцируются в Уральске, остальные – в 12 районах области и крупных населенных пунктах. Дополнительно идет строительство пожарного депо в городе Аксай Бурлинского района (ранее в районе действовали две пожарных части). Сейчас в новое депо идет набор личного состава в штат, в конце первого полугодия пожарная часть будет введена в расчет. По нормативам сюда поставят 3 пожарных автомобиля, 1 автолестницу и 1 аварийно-спасательный автомобиль на базе "УАЗ", а также несколько единиц вспомогательной техники.

На сегодня во всех противопожарных подразделениях имеется 174 единицы техники (при нормативе 224). Оснащенность всей техникой составляет 80-90%. Основной транспорт – пожарные автоцистерны, их 89 единиц (87,9% от необходимого количества). Средний возраст пожарных автомобилей – 10 лет (это 50% техники), есть автоцистерны, которые находятся в эксплуатации в противопожарной службе 15 и даже более 20 лет.

Также в автопарке противопожарной службы ЗКО 12 единиц специализированной техники для выполнения маневровых работ во время пожаров, и 73 – это вспомогательная техника: погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, топливозаправщики, автотралы.

"На боевое дежурство каждый день заступает 150-170 бойцов противопожарной службы и 50-55 единиц техники. Прочая техника находится в резерве", – сообщил Рашид Блялов.

В случае затяжных пожаров резервная техника переходит в боевую готовность. Находящийся на отдыхе личный состав поднимается и выдвигается к месту пожара.

"Наши сотрудники принимают участие не только в тушении пожаров, все подразделения ДЧС задействованы при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера. К примеру, для помощи населению во время подтопления населенных пунктов паводковыми водами или для эвакуации людей из снежных заносов во время буранов в зимний период", – Рашид Блялов.

В 2022 году для всех подразделений в ЗКО закупили за счет местного бюджета 15 единиц автоцистерн водоизмещением 5 тонн – это противопожарные автомобили на базе "КАМАЗ". Плюс – из Министерства по ЧС в прошлом году в область прибыли еще 3 автоцистерны на той же базе.

В 2023 году планируется приобрести 7 единиц АЦ-5-40, вездеход-болотоход, автокран грузоподъемностью 25 тонн. За счет средств республиканского бюджета планируется приобретение 5 единиц техники, из них 4 АЦ-5-40 и один АЛ-32.

"Мы стараемся по мере возможности обновлять технику во всех пожарных частях. Так как основной лесной массив расположен вдоль реки Урал, именно эти районы мы оснащаем противопожарной техникой усиленно. Именно здесь зачастую случаются пожары. В зоне внимания сейчас, когда в области установилась жара от 30 градусов, находятся Акжаикский, Теректинский, Бурлинский районы, район Байтерек и город Уральск. Из анализа прошлых лет, именно здесь происходит большее количество степных и лесных пожаров", – Рашид Блялов.

Для предупреждения пожаров эффективна профилактика

В области для предупреждения тушения пожаров созданы 152 добровольных противопожарных формирования, в которых задействовано 2206 человек. Из них 13 – это общественные объединения. Они сосредоточены в основном в районах области.

В настоящее время в населенных пунктах по ЗКО, где нет государственной противопожарной службы, местные акиматы создали 27 пожарных постов, которые обеспечивают противопожарную защиту 136 селам. Это, в основном, небольшие села с малой численностью жителей.

"На сегодня самый эффективный способ доведения до населения мер по противопожарной безопасности – это подворовой обход жилого сектора с вручением жителям листовок по пожарной безопасности. С 2014 года в нашу компетенцию не входит проверка частных домов перед отопительным сезоном. Раньше также наши сотрудники выдавали разрешительные документы, когда люди строили жилые дома. Теперь таких полномочий у нас нет", – уточнил Блялов.

Попасть внутрь жилых домов и посмотреть, насколько соблюдены правила противопожарной безопасности, работники Департамента сейчас могут только в ходе рейдовых мероприятий, когда личный состав совместно с сотрудниками газового хозяйства проводят обход частного жилого сектора, вручают памятки по безопасной эксплуатации газового оборудования. Если выявляют нарушения при эксплуатации газового оборудования или электричества, то дают. Рашид Блялов говорит, что такие профилактические рейды дают свои результаты.