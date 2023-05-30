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В Казахстане при сдаче ЕНТ для поступления в вузы появятся новые группы образовательных программ

В Казахстане добавили новые группы образовательных программ при поступлении в вузы Фото: Национальный центр тестирования
Министерство науки и высшего образования подготовило изменения в Правила проведения единого национального тестирования и оказания государственных услуг "Выдача сертификата о сдаче единого национального тестирования", сообщает Zakon.kz.

В частности, группа образовательных программ "Тюркология и востоковедение" разделена на две отдельных "Тюркология" и "Востоковедение". Профильными предметами при сдаче экзаменов являются Всемирная история и иностранный язык.

Кроме того, с введением программ непрерывного интегрированного медицинского образования и утверждением государственных общеобязательных стандартов по уровням образования в области здравоохранения добавлены новые образовательные группы в этой сфере.

Так, добавлены группы:

  • "Медицина" с профильными предметами Биология и Химия;
  • "Медико-профилактическое дело".

Также появились новые ГОП:

  • "Государственный аудит" (Математика, Георграфия);
  • "Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами" (Математика и Физика);
  • "Водоснабжение и водоотведение";
  • "Гидромелиорация".

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 июня.

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