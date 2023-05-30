В Казахстане при сдаче ЕНТ для поступления в вузы появятся новые группы образовательных программ
Фото: Национальный центр тестирования
Министерство науки и высшего образования подготовило изменения в Правила проведения единого национального тестирования и оказания государственных услуг "Выдача сертификата о сдаче единого национального тестирования", сообщает Zakon.kz.
В частности, группа образовательных программ "Тюркология и востоковедение" разделена на две отдельных "Тюркология" и "Востоковедение". Профильными предметами при сдаче экзаменов являются Всемирная история и иностранный язык.
Кроме того, с введением программ непрерывного интегрированного медицинского образования и утверждением государственных общеобязательных стандартов по уровням образования в области здравоохранения добавлены новые образовательные группы в этой сфере.
Так, добавлены группы:
- "Медицина" с профильными предметами Биология и Химия;
- "Медико-профилактическое дело".
Также появились новые ГОП:
- "Государственный аудит" (Математика, Георграфия);
- "Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами" (Математика и Физика);
- "Водоснабжение и водоотведение";
- "Гидромелиорация".
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 июня.
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