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В Казахстане планируют внести изменения в правила проведения ЕНТ

В Казахстане планируют внести изменения в правила проведения ЕНТ Фото: Центр национального тестирования
Министерство науки и высшего образования подготовило изменения и дополнения в Правила проведения единого национального тестирования и оказания государственных услуг "Выдача сертификата о сдаче единого национального тестирования", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается совершенствование формата Единого национального тестирования в части изменения количества тестовых заданий и баллов по оцениванию.

Так, для выпускников организаций среднего и технического и профессионального или послесреднего образования, за исключением поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, количество тестовых заданий ЕНТ составит:

  • по истории Казахстана – 20;
  • по математической грамотности – 10 (сейчас 15);
  • по грамотности чтения (язык обучения) – 10 (сейчас 15);
  • по первому профильному предмету – 40 (сейчас 35);
  • по второму профильному предмету – 40 (сейчас 35).

При этом добавлено, что для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с нарушениями зрения варианты тестовых заданий по предметам ЕНТ формируются без использования схем, таблиц, рисунков карт и графиков.

Для обучающихся вузов по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе, количество тестовых заданий ЕНТ составит:

  • по первому профильному предмету – 40 (сейчас 35);
  • по второму профильному предмету – 40 (сейчас 35).

Кроме того, предусматривается конвертация для лиц, имеющих сертификат КАЗТЕСТ, подтверждающий владение казахским языком, которые выбрали в качестве одного из профильных предметов "Казахский язык" в баллы ЕНТ по желанию поступающего.

"Лица, имеющие сертификат КАЗТЕСТ, подтверждающие владение казахским языком, не ниже уровня В1 (средний) по желанию освобождаются от сдачи профильного предмета или специальной дисциплины ЕНТ "Казахский язык", и участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта или зачисляются в ОВПО на платной основе, в соответствии со шкалой перевода баллов, согласно пункта 4-2 и приложения 2-2 Типовых правил", - говорится в поправке. 

Также увеличено максимальное количество баллов для лиц, поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки. Оно составит по ЕНТ– 130 баллов вместо 125.

Кроме того, изменения коснулись и рассмотрения аппеляции по результатам ЕНТ.

Так, заявления, поступившие на апелляцию, рассматриваются Республиканской апелляционной комиссией в течение 30 рабочих дней.

При этом добавлено, что Республиканская апелляционная комиссия завершает рассмотрение заявлений до 13 июля календарного года.

В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии.

По желанию поступающего осуществляется отзыв заявления на апелляцию в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии.

При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат ЕНТ.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 декабря.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили пробное ЕНТ: новый вариант подготовки.

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Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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