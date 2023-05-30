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Эксперт рассказал о совместной работе адвокатов и патентных специалистов

Совместная работа адвокатов и патентных специалистов Фото: pexels
Эксперт по авторскому праву Юрий Болотов рассказал о совместной работе адвокатов и патентных специалистов, сообщает Zakon.kz.

В первые годы создания самостоятельной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности (далее – ИС) в Казахстане основным направлением в области патентов и товарных знаков (объектов интеллектуальной собственности – "ОИС") была перерегистрация советских ОИС в казахстанские и регистрация новых казахстанских ОИС. Далее, параллельно с регистрацией ОИС начались споры, связанные с установлением и наличием прав, затем и с нарушениями этих прав. Сначала это были довольно простые случаи, со временем они стали усложняться, нарушители приобретали опыт нарушений, стали опытнее и начали строить подчас довольно сложные схемы нарушений, и с нарушениями от года в год становится сложнее бороться.

Появились новые объекты интеллектуальной собственности ("ИС"), например, общеизвестные товарные знаки, появились новые способы защиты прав с помощью таможенных органов, департаментов юстиции, СЭР. Участились судебные и другие виды рассмотрения споров.

Одновременно со становлением системы охраны и защиты ОИС развиваются и расширяются услуги адвокатов, юрисконсультов, которые во многих случаях, наряду с патентными поверенными и специализированными в ИС юристами, самостоятельно ведут дела по ОИС.

Вместе с этим в сложных спорах роль специалистов и патентных поверенных только возрастает. В спорах по ОИС все чаще необходимо хорошее знание деталей, как национального, так и международного законодательства, важна возможность и видеть, и применять на практике положения Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков, Договора о законах по товарным знакам (TLT), Договора и патентной кооперации (PCT), Евразийской патентной конвенции и, разумеется, Парижской конвенции по охране промышленной собственности, и др. При этом необходимо учитывать как их положения прямого действия, так и те, что требуют развития и закрепления на национальном уровне.

Не имеющие регулярных дел в области ОИС адвокаты и юрисконсульты не всегда могут уверенно ориентироваться в узкой для них сфере ИС, а патентные поверенные не всегда свободно ориентируются в процессуальных нормах. Суды в связанных с ОИС спорах в подавляющем количестве случаев привлекают специалистов по ОИС для выдачи заключений и пояснений по предмету спора, причем каждая из сторон рекомендует и старается привлечь "своего специалиста" и мнения привлеченных сторонами специалистов, так сказать, не всегда совпадают.

Поскольку наша фирма работает только в области интеллектуальной собственности, нам сложно сравнивать частоту привлечения узких специалистов в других отраслях права, но тем не менее ОИС, как нам кажется, выделяется и отличается очень высокой частотой таких привлечений.

Именно здесь, как это принято во многих странах, явно и ярко видно разделение на "солиситоров" и "барристеров", на тех, кто проводит анализ ситуации и готовит заключения, материальную часть документов, и тех, кто с такими наработками выступает в судах.

Исходя из нашей практики, мы бы выделили следующие наиболее частые обращения к нашим специалистам.

Товарные знаки

  • Проведение независимых сравнительных анализов сходства товарных знаков, обозначений, оформления упаковки товаров;
  • Рассмотрение соотношения прав на товарные знаки и авторских прав;
  • Анализ конфликтов в части прав на товарные знаки и фирменные наименования;
  • Рассмотрение вопросов использования товарных знаков;
  • Анализ рисков и шансов при подаче иска на основании недобросовестной конкуренции, какие документы требуются для подтверждения недобросовестной конкуренции.

Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы

  • Споры связанные возможными нарушениями патентных прав, где необходимо сравнение формулы изобретения и используемых объектов (воплощенных в товарах, способах их производства, применения и др.);
  • Споры по аннулированию регистрации или восстановлению аннулированных патентов. Здесь часто рассматриваются вопросы новизны, изобретательского уровня, вопросы промышленной применимости возникают реже;
  • Служебные изобретения и конфликты, связанные с предполагаемой их недобросовестной регистрацией работниками или бывшими работниками компаний.

Это не все возникающие вопросы, но, пожалуй, самые частые. Не все они выносятся на рассмотрение суда, и заключения специалистов нужны для досудебных рассмотрений, для понимания сторонами возникающих или уже имеющихся рисков, для улучшения существующей системы охраны и защиты ОИС компаний.

Конечно, интересно видеть развитие системы охраны и защиты ОИС.

Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества солиситоров и барристеров, на то, что станет более частым как на стадии судебных споров, так и на стадии мирного урегулирования споров совместная работа патентных поверенных и профессиональных юридических представителей, адвокатов, мы же готовы работать как с солиситорами, так и c барристерами.

Полагаем, что почти все специалисты в области ОИС и патентные поверенные готовы помочь "по нашей части", а также самостоятельно или совместно с барристерами вести дела на всех этапах их подготовки и рассмотрения.

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