Эксперт рассказал о совместной работе адвокатов и патентных специалистов

Эксперт по авторскому праву Юрий Болотов рассказал о совместной работе адвокатов и патентных специалистов, сообщает Zakon.kz.

В первые годы создания самостоятельной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности (далее – ИС) в Казахстане основным направлением в области патентов и товарных знаков (объектов интеллектуальной собственности – "ОИС") была перерегистрация советских ОИС в казахстанские и регистрация новых казахстанских ОИС. Далее, параллельно с регистрацией ОИС начались споры, связанные с установлением и наличием прав, затем и с нарушениями этих прав. Сначала это были довольно простые случаи, со временем они стали усложняться, нарушители приобретали опыт нарушений, стали опытнее и начали строить подчас довольно сложные схемы нарушений, и с нарушениями от года в год становится сложнее бороться.



Появились новые объекты интеллектуальной собственности ("ИС"), например, общеизвестные товарные знаки, появились новые способы защиты прав с помощью таможенных органов, департаментов юстиции, СЭР. Участились судебные и другие виды рассмотрения споров.

Одновременно со становлением системы охраны и защиты ОИС развиваются и расширяются услуги адвокатов, юрисконсультов, которые во многих случаях, наряду с патентными поверенными и специализированными в ИС юристами, самостоятельно ведут дела по ОИС.

Вместе с этим в сложных спорах роль специалистов и патентных поверенных только возрастает. В спорах по ОИС все чаще необходимо хорошее знание деталей, как национального, так и международного законодательства, важна возможность и видеть, и применять на практике положения Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков, Договора о законах по товарным знакам (TLT), Договора и патентной кооперации (PCT), Евразийской патентной конвенции и, разумеется, Парижской конвенции по охране промышленной собственности, и др. При этом необходимо учитывать как их положения прямого действия, так и те, что требуют развития и закрепления на национальном уровне.

Не имеющие регулярных дел в области ОИС адвокаты и юрисконсульты не всегда могут уверенно ориентироваться в узкой для них сфере ИС, а патентные поверенные не всегда свободно ориентируются в процессуальных нормах. Суды в связанных с ОИС спорах в подавляющем количестве случаев привлекают специалистов по ОИС для выдачи заключений и пояснений по предмету спора, причем каждая из сторон рекомендует и старается привлечь "своего специалиста" и мнения привлеченных сторонами специалистов, так сказать, не всегда совпадают.

Поскольку наша фирма работает только в области интеллектуальной собственности, нам сложно сравнивать частоту привлечения узких специалистов в других отраслях права, но тем не менее ОИС, как нам кажется, выделяется и отличается очень высокой частотой таких привлечений.

Именно здесь, как это принято во многих странах, явно и ярко видно разделение на "солиситоров" и "барристеров", на тех, кто проводит анализ ситуации и готовит заключения, материальную часть документов, и тех, кто с такими наработками выступает в судах.

Исходя из нашей практики, мы бы выделили следующие наиболее частые обращения к нашим специалистам.

Товарные знаки

Проведение независимых сравнительных анализов сходства товарных знаков, обозначений, оформления упаковки товаров;

Рассмотрение соотношения прав на товарные знаки и авторских прав;

Анализ конфликтов в части прав на товарные знаки и фирменные наименования;

Рассмотрение вопросов использования товарных знаков;

Анализ рисков и шансов при подаче иска на основании недобросовестной конкуренции, какие документы требуются для подтверждения недобросовестной конкуренции.

Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Споры связанные возможными нарушениями патентных прав, где необходимо сравнение формулы изобретения и используемых объектов (воплощенных в товарах, способах их производства, применения и др.);

Споры по аннулированию регистрации или восстановлению аннулированных патентов. Здесь часто рассматриваются вопросы новизны, изобретательского уровня, вопросы промышленной применимости возникают реже;

Служебные изобретения и конфликты, связанные с предполагаемой их недобросовестной регистрацией работниками или бывшими работниками компаний.

Это не все возникающие вопросы, но, пожалуй, самые частые. Не все они выносятся на рассмотрение суда, и заключения специалистов нужны для досудебных рассмотрений, для понимания сторонами возникающих или уже имеющихся рисков, для улучшения существующей системы охраны и защиты ОИС компаний.

Конечно, интересно видеть развитие системы охраны и защиты ОИС.

Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества солиситоров и барристеров, на то, что станет более частым как на стадии судебных споров, так и на стадии мирного урегулирования споров совместная работа патентных поверенных и профессиональных юридических представителей, адвокатов, мы же готовы работать как с солиситорами, так и c барристерами.

Полагаем, что почти все специалисты в области ОИС и патентные поверенные готовы помочь "по нашей части", а также самостоятельно или совместно с барристерами вести дела на всех этапах их подготовки и рассмотрения.