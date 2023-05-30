В СКО сотрудник колонии сбил коллегу и вывез его в безлюдное место

В Северо-Казахстанской области заместитель начальника по воспитательной работе учреждения №52 ДУИС сбил начальника караула отдела контролерской службы учреждения №50, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что замначальника по воспитательной работе учреждения №52 ДУИС по СКО за рулем автомобиля сбил начальника караула отдела контролерской службы учреждения №50. Чтобы скрыть свое преступление, замначальника вывез пострадавшего в безлюдное место и оставил.

В полиции прокомментировали данный инцидент, 26 мая сотрудник одного из учреждений ДУИС по СКО совершил наезд на пешехода.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 УК РК. В настоящее время данный сотрудник уволен из ОВД. Он находится под домашним арестом", – сообщили в ДП Северо-Казахстанской области.

Как отметили в ведомстве, ряд сотрудников, в том числе руководство ДУИС, привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящий момент пострадавший, который также является сотрудником УИС, находится в многопрофильной больнице Петропавловска.

Ранее бывшего начальника колонии в Павлодаре осудили на 1,5 года заключения. Он разрешал заключенным покидать колонию.