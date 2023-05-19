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Законодательство РК

Бывшего начальника колонии в Павлодаре осудили на 1,5 года заключения

Бывшего начальника колонии в Павлодаре осудили на 1,5 года заключения Фото: Zakon.kz
Экс-начальника учреждения №47 КУИС МВД РК осудили в Павлодаре за то, что разрешал заключенным покидать колонию, сообщает Zakon.kz.

Колонией он руководил чуть больше двух месяцев, передает Pavlodarnews.kz.

За это время он разрешил трем осужденным беспрепятственно уходить, куда им понадобится. Все трое свободно передвигались не только по Павлодарской области, но и ездили в Астану, Щучинск, Кокшетау.

Дежурным помощникам экс-начальник колонии дал поручение не отражать их отсутствие в суточных ведомостях и ежедневных сводках.

Подполковника взяли под стражу 26 апреля 2023 года. Приговор объявили в суде №2 Павлодара. Сотруднику правоохранительных органов назначили наказание – 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности.

Также его лишили специального звания подполковник юстиции.

Ранее в Антикоррупционной службе заявили, что расследование в отношении экс-акима Кентау завершено.

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